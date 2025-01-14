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「微風女神」尺寸標籤忘了撕！郭源元0偽裝拜拜 迷糊一面全被拍

娛樂報報／捕獲野生女神…郭源元尺寸標籤忘了撕　元旦虔誠拜拜求平安

▲有讀者在元旦當天巧遇郭源元，她行程非常親民，去廟裡拜拜點平安燈，桌上放著廟方所贈的平安醬油、麵條。（圖／翻攝郭源元IG／讀者提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

「微風女神」郭源元去年被時報周刊CTWANT目擊她拿著新書到廟裡祈福參拜，2025年的剛開始，1月1日下午，也有讀者目擊她到廟裡拜拜祈福，可說是演藝圈虔誠系女神。

1月1日下午，讀者在台北市文山區忠順廟見到「微風女神」郭源元，跟著老少民眾在廟方櫃台前排隊，要詢問報名點平安燈的事宜。郭源元當天穿著簡單低調，隱身在人群中，不過，她褲子上M號尺寸貼紙竟然忘了撕掉，尺碼就這麼大方公開，看來她在生活中也是有小迷糊的一面。

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娛樂報報／捕獲野生女神…郭源元尺寸標籤忘了撕　元旦虔誠拜拜求平安

▲郭源元在廟方櫃台前排隊，只是褲子上的貼紙頗搶眼，細看上面寫著ＭＭＭＭＭ，原來是尺寸貼紙忘了撕。（圖／讀者提供）

娛樂報報／捕獲野生女神…郭源元尺寸標籤忘了撕　元旦虔誠拜拜求平安

▲郭源元當天上傳穿搭，戴著去廟裡同一頂帽子、同件褲子，隔幾天又出現同件外套褲子的穿搭照，不知道尺碼貼紙撕掉了沒有。（圖／翻攝郭源元IG）

讀者表示，當天飄著小雨，郭源元戴著帽子進到廟裡辦事，雖然如此，她在拜拜時，就馬上摘下帽子露出全臉，虔誠地雙手合十參拜，表示對神明的尊重，拜廟禮俗絲毫不馬虎。而她此行似乎還幫忙家人一起點燈，事情辦妥後，她快樂地拿著廟方所贈的醬油、麵條伴手禮離開。

娛樂報報／捕獲野生女神…郭源元尺寸標籤忘了撕　元旦虔誠拜拜求平安

▲郭源元日前做公益教憨兒們穿搭，擺出自信POSE。（圖／翻攝郭源元IG）

新年的開始，郭源元不僅拜拜求好運，也做好事，近日她為幫助弱勢推廣公益年節禮盒，還親自拜訪桃園社福單位，她發揮所長，現場教憨兒們手繪蛇年的紅包袋，還傳授她的時尚穿搭技巧，為憨兒們上了一堂簡單有趣的穿搭課，並教憨兒們怎麼擺出最自信的POSE，可說是人美心也美。

娛樂報報／捕獲野生女神…郭源元尺寸標籤忘了撕　元旦虔誠拜拜求平安

▲去年本刊也曾捕捉到郭源元帶著新書去拜拜求好運。（圖／本刊攝影組）

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