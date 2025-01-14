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「每天吃三餐都有碳水」1.5月激甩5.7KG！王家梁只堅持1原則：瘦到剩腹肌

記者潘慧中／綜合報導

王家梁平常除了透過社群網站記錄夫妻、親子日常，還不時分享生活點滴。他14日便在Instagram寫下減重50天的過程，一天吃三餐且餐餐進食碳水化合物，仍甩掉5.7公斤的秘訣，只需要堅持一原則！

▲▼王家梁。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

▲王家梁分享近況照。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

王家梁在限時動態透露，50天前的他是83.5公斤，決定減重後，他依然每天吃三餐，而且每餐都是碳水化合物、蛋白質和青菜的組合，結果14日早上量體重，已經瘦到77.8公斤了。

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▲▼王家梁。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

▲王家梁50天前本來有83.5公斤。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

對此，王家梁認為減重的關鍵就是控制熱量，一旦控制得宜就能甩掉贅肉，「可以打破減重不能吃碳水的傳言了吧？！」他還用幽默口吻表示，「喝水不會胖，呼吸也不會胖，錯誤觀念才會導致快速復胖。」

▲▼王家梁。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

▲王家梁認為減重的關鍵就是控制熱量。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

現況照中，可以看到王家梁上空秀出結實健美的身材，胸肌與手臂肌肉都非常緊實，腹肌線條也很分明，「瘦到只剩腹肌，就趁這段時間把核心好好練練。」

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