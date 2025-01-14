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「灶咖男團」SJ D＆E又要來台灣了！　「宣布免費開唱」時間地點曝

記者蔡琛儀／台北報導

知名數位串流平台KKBOX年度盛會風雲榜演唱會將於4月19日前進高雄巨蛋開唱，並公開包括年度風雲榜單、百大風雲歌手、重量級嘉賓，以及第一波索票活動等多項資訊，慶祝迎來20週年，KKBOX 風雲榜也率先公布南韓人氣天團 SUPER JUNIOR將在睽違6年後，以子團體SUPER JUNIOR-D&E重返風雲榜擔任重量級表演嘉賓。

▲▼SJ D&amp;E東海、銀赫。（圖／記者吳睿慈攝）

▲SJ D&E東海、銀赫4月將再次登台開唱。（圖／資料照／記者吳睿慈攝）

SUPER JUNIOR-D&E去年不僅來台參加高雄櫻花季、拍攝超商食品代言，11月在林口開唱，東海和銀赫在去年1月和8月又隨著大隊一起訪台，今年1月底SUPER JUNIOR-D&E又要在高雄開唱，4月又受邀來台為KKBOX風雲榜擔任表演嘉賓，頻率超密集，SJ被封為「灶咖男團」當之無愧。

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SUPER JUNIOR 20年來在KKBOX韓語專輯榜曾創下稱霸209週冠軍的歷史紀錄，也是首位以及最多次入選KKBOX風雲榜年度風雲歌手的非華語歌手。子團體 SUPER JUNIOR-D&E 於去年接連推出《606》、《YOU&ME》、《INEVITABLE》等迷你專輯，作品橫跨日韓雙語，其中有13首歌曲進入 KKBOX 風雲榜年度單曲累積榜，《606》更在韓語專輯週榜創下連續5週冠軍的好成績。銀赫和東海在2023年到台灣舉辦世界巡迴見面會時，曾答應歌迷會再來參加 KKBOX 活動，因此這次即便行程滿檔，仍排除萬難與「台灣老婆們」甜蜜相見兌現承諾。

第20屆 KKBOX 風雲榜系列活動也將陸續展開，演唱會首波索票活動「風雲榜幸運大輪盤」自1月14日到1月23日限時登場，遊戲詳細資訊與說明及年度風雲榜單、百大風雲歌手名單請至KKBOX風雲榜官網查詢。

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