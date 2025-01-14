豪砸12.5億！《問問星星吧》收視走低　網：李敏鎬和孔曉振也救不了

記者張筱涵／綜合報導

韓國CJ ENM與tvN聯手製作的高規格電視劇《問問星星吧》，耗資高達韓幣500億元（約台幣12.5億元），但自首播以來收視率表現不盡理想，引發觀眾和業界熱議。該劇由李敏鎬和孔曉振主演，原定被視為大作的它，卻在第三集和第四集分別取得2.2%和2.8%的低迷收視，未能延續首播時超過3%的勢頭。

▲《問問星星吧》由李敏鎬和孔曉振主演。（圖／翻攝自《問問星星吧》官網）



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▲《問問星星吧》收視成績。（圖／翻攝自NAVER）

《問問星星吧》講述宇宙背景下的浪漫故事，導演朴信宇在製作發表會上表示：「宇宙題材確實不易成功，但我們相信這部作品能帶來不一樣的感受。雖然拍攝周期長，但我們以享受的心態完成了製作。」

孔曉振也透露，CG製作團隊投入大量精力以提升畫面質感。然而，播出後劇情卻因脫節的敘事邏輯和缺乏說服力的角色關係受到批評，甚至還因毫無預警的「果蠅交配場景」以及涉及精子、卵子等對白，引發觀眾不適。

許多觀眾在社交媒體上留言，指責劇本缺乏邏輯和角色間化學反應不足，「劇情差，即使有李敏鎬和孔曉振也無法挽救」、「男主角心理讓人難以理解」、「兩位主演毫無化學效應，令人失望」。然而，也有部分觀眾持正面意見，認為「演員們已經盡力」、「題材新穎有趣，適合作為消磨時間的選擇」。

因劇集表現未達預期，CJ ENM股價近期跌至歷史新低，降至韓幣5萬元（約台幣1250元）區間，讓外界更加關注該劇的未來發展。《問問星星吧》作為一部16集的大作，目前僅播出前幾集，後續是否能憑藉劇情逆轉口碑，成為影視圈的焦點。