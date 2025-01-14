ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

豪砸12.5億！《問問星星吧》收視走低　網：李敏鎬和孔曉振也救不了

記者張筱涵／綜合報導

韓國CJ ENM與tvN聯手製作的高規格電視劇《問問星星吧》，耗資高達韓幣500億元（約台幣12.5億元），但自首播以來收視率表現不盡理想，引發觀眾和業界熱議。該劇由李敏鎬和孔曉振主演，原定被視為大作的它，卻在第三集和第四集分別取得2.2%和2.8%的低迷收視，未能延續首播時超過3%的勢頭。

外送稿用　▲▼《問問星星吧》。（圖／翻攝自《問問星星吧》官網）

▲《問問星星吧》由李敏鎬和孔曉振主演。（圖／翻攝自《問問星星吧》官網）

▲▼《問問星星吧》收視成績。（圖／翻攝自NAVER）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《問問星星吧》收視成績。（圖／翻攝自NAVER）

《問問星星吧》講述宇宙背景下的浪漫故事，導演朴信宇在製作發表會上表示：「宇宙題材確實不易成功，但我們相信這部作品能帶來不一樣的感受。雖然拍攝周期長，但我們以享受的心態完成了製作。」

孔曉振也透露，CG製作團隊投入大量精力以提升畫面質感。然而，播出後劇情卻因脫節的敘事邏輯和缺乏說服力的角色關係受到批評，甚至還因毫無預警的「果蠅交配場景」以及涉及精子、卵子等對白，引發觀眾不適。

許多觀眾在社交媒體上留言，指責劇本缺乏邏輯和角色間化學反應不足，「劇情差，即使有李敏鎬和孔曉振也無法挽救」、「男主角心理讓人難以理解」、「兩位主演毫無化學效應，令人失望」。然而，也有部分觀眾持正面意見，認為「演員們已經盡力」、「題材新穎有趣，適合作為消磨時間的選擇」。

因劇集表現未達預期，CJ ENM股價近期跌至歷史新低，降至韓幣5萬元（約台幣1250元）區間，讓外界更加關注該劇的未來發展。《問問星星吧》作為一部16集的大作，目前僅播出前幾集，後續是否能憑藉劇情逆轉口碑，成為影視圈的焦點。

 ►粉絲追星「請假理由用完了」　VIXX Leo霸氣：你的權益就來看我

►張藝興現身SM 30周年演唱會！「合體EXO隊友」喊：We are one

►南韓觀眾對《魷魚2》最嚴苛！　導演嘆：回家卻得不到安慰的感覺

►南韓最年長大賞得主！90歲李順載哭了：這輩子都在欠人情⋯　感言超催淚

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

推薦閱讀

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

陳詩媛二度發聲：我沒提離隊！　IG藏頭詩釣出王齊麟曖昧回應

陳詩媛二度發聲：我沒提離隊！　IG藏頭詩釣出王齊麟曖昧回應

鬼鬼未婚生女挨酸　蘿莉塔分析「酸民3公式」反擊：有朋友嗎

鬼鬼未婚生女挨酸　蘿莉塔分析「酸民3公式」反擊：有朋友嗎

鄭人碩「拍大陸短劇」進軍大陸！業界片酬曝光　經紀人發聲證實

鄭人碩「拍大陸短劇」進軍大陸！業界片酬曝光　經紀人發聲證實

快訊／作家御姊愛42歲剖腹產下兒子！血壓不穩狂抖　見兒出生潰堤大哭

快訊／作家御姊愛42歲剖腹產下兒子！血壓不穩狂抖　見兒出生潰堤大哭

NanaQ揭網紅社交認「沒跟哪群人很好」　圈內排擠內幕全說了

NanaQ揭網紅社交認「沒跟哪群人很好」　圈內排擠內幕全說了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

陳詩媛二度發聲：我沒提離隊！　IG藏頭詩釣出王齊麟曖昧回應

鬼鬼未婚生女挨酸　蘿莉塔分析「酸民3公式」反擊：有朋友嗎

鄭人碩「拍大陸短劇」進軍大陸！業界片酬曝光　經紀人發聲證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

問問星星吧

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林宥嘉「帶小孩真的好累」！丁文琪結婚8年吐私下真實互動：你才知道
  2. 才說沒聯絡！柯佳嬿40歲生日趴「許光漢現身」　網哭：夢回想見你
  3. 《飢餓遊戲》不按牌理出牌！再創收視紀錄奪冠　許孟哲得知真實反應曝光
  4. Red Velvet第三位！　Joy宣布續約SM娛樂「基於10年信任與信念」
  5. 快訊／作家御姊愛42歲剖腹產下兒子！血壓不穩狂抖　見兒出生潰堤大哭
  6. 婚後前男友回頭！柯佳嬿受不了媽寶尪　「陷5角關係」3男顏值超高
  7. 「灶咖男團」SJ D＆E又要來台灣了！　「宣布免費開唱」時間地點曝
  8. 信義區被一路跟蹤！百萬KOL突轉頭「撂8字台語」自保 他秒被嚇跑
  9. 女歌手曾訕笑川普　卻將登美國總統就職典禮表演
  10. 米可白4小時前才開心游泳！　驚曝紅腫爬滿臉「癢又痛」：我要瘋了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366