獨／鬼鬼未婚懷孕生女遭抨擊　好友安心亞「曝私下互動」心疼說話

記者黃庠棻／台北報導

女星鬼鬼（吳映潔）昨（10）日無預警公開懷孕產女的喜訊，經紀人隨後證實她是未婚生女，目前與女兒過著「兩人新生活」，事後她也發文強調「自己沒有結婚」，消息曝光後引發外界討論。而今（13）日好友安心亞被問及此事，也表達了自己的祝福。

▲鬼鬼未婚懷孕引發各界議論。（圖／翻攝自臉書）

安心亞過去跟鬼鬼有不錯交情，雙方因工作場合熟識，後來變成無話不談的閨蜜，對方2017年舉辦生日會時，她原本說好無法出席，卻突然現身給好友一個驚喜，當時她除了送上神力女超人造型的比基尼外，還有一張誠意滿滿的手作卡片，鬼鬼事後也感動表示「當下有泛淚」。

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▲鬼鬼（吳映潔）、安心亞因為工作熟識，成為閨蜜。（圖／記者黃克翔攝）

談到鬼鬼生寶寶一事，安心亞今（13）日在《ETtoday星光雲》的訪問中透露，雖然兩人近期比較沒有聯絡，但仍說道「很替她開心」，但體諒到對方最近的訊息量暴增，應該會過一陣子再傳訊息關心好友。

▲安心亞祝福鬼鬼生女。（圖／翻攝自Facebook）

不僅如此，安心亞被問到鬼鬼未婚生女受到部分網友抨擊，她思索了一下說道心疼「不管發生什麼事，都會引來一些酸民，這是不會停止的」，她強調「主要是她（鬼鬼）做了她想做的事、她決定的事，這是一個很值得祝福的事，這才是最重要的」。

▲安心亞祝福鬼鬼生女。（圖／翻攝自Facebook）