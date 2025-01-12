《六人行》羅斯私下超愛恐怖片！　《雞皮疙瘩：神秘失蹤》如願當主角

記者蕭采薇／綜合報導

憑藉影集《六人行》中飾演「羅斯蓋勒」的溫情暖男形象的大衛史威默，其實一直是恐怖片忠實觀眾，「我一直以來都是恐怖片的超級粉絲，很享受被嚇的快感！」他也一償宿願，於《雞皮疙瘩：神秘失蹤》，首次在恐怖片中擔任主演。

▲《雞皮疙瘩：神秘失蹤》由《六人行》大衛史威默主演。（圖／Disney+提供）



《雞皮疙瘩：神秘失蹤》改編自同名系列小說，作者R·L·史坦恩（R. L. Stine）不僅有「兒童文學界的史蒂芬金」之稱，系列更囊括近200篇的龐大故事宇宙及3.5億本的人氣銷量，讓人毛骨悚然、寒毛直豎的故事情節也被網友紛紛力推「害怕卻又停不下來」、「嚇到魂飛魄散」。

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▲《雞皮疙瘩：神秘失蹤》改編自同名系列小說。（圖／Disney+提供）



迪士尼電視品牌總裁Ayo Davis也表示 ，《雞皮疙瘩》系列第一季上線後便因為該劇在恐怖驚悚、黑色幽默上的絕妙平衡於獲得極大迴響，並一舉成為2023年迪士尼電視收視率最高的節目之一。除此之外，觀眾們喜愛的經典恐怖物品如厄運相機、詭異面具在第一季中皆紛紛現身，也讓觀眾不禁期待未來第二季中會如何重新詮釋、翻玩這些經典恐怖場景。

▲《雞皮疙瘩：神秘失蹤》第一季，是2023年迪士尼電視收視率最高的節目之一。（圖／Disney+提供）

《雞皮疙瘩：神秘失蹤》講述一對雙胞胎在雙親離異後與科學家父親同住，而某天父親在地下室實驗時意外發現了一種駭人的未知生物，青少年們除了要解決眼下神秘物種的威脅，也必須試圖挖掘一樁1994年懸案的幕後真相，超自然恐怖影集《雞皮疙瘩：神秘失蹤》已於Disney+獨家上線。