Jennie痛心為LA野火災民發聲！「請大家伸出援手」熱心附救災資源

記者劉宛欣／綜合報導

近來美國加州洛杉磯野火肆虐，11人以上慘死，且將近1萬棟建築物遭到焚毀，南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie對此在Instagram發聲，呼籲各界伸出援手，協助受災的民眾。

▲Jennie為洛杉磯野火災情發聲。（圖／翻攝Jennie Instagram）

Jennie於11日在個人Instagram限時動態中發文表示：「想到洛杉磯這個對我們來說如此親近且珍貴的地方，還有因毀滅性的野火而受災的所有人，真的讓人感到心痛。」她接著寫道：「許多家庭、社區以及救援人員正面臨難以想像的困難與損失。我們與你們同在，希望大家都能盡自己所能伸出援手。請加油，並好好照顧彼此。」

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▲Jennie發文關心洛杉磯災民。（圖／翻攝Jennie Instagram）

Jennie的動態中，還附上了資源連結，連結中的外媒網頁中，整理了洛杉磯地區因野火而造成災害的各種免費和折扣資源，包括食物、住宿、財務支援、衣物、嬰兒及寵物用品，以及心理健康等服務。內文包含了許多企業、非營利組織和個人的相關舉措，以協助受災民眾度過難關。

自美國洛杉磯當地時間7日起，多處同時爆發野火且迅速蔓延。截至山火持續4日以來，火勢已燒毀36,000英畝（約145平方公里）的土地，相當於邁阿密的面積，約為紐約曼哈頓的2.5倍。經濟損失預估超過600億美元（約新台幣1.89兆元），可能成為美國歷史上最嚴重的野火災情之一。