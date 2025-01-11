妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望　「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」

記者蕭采薇／綜合報導

妮可基嫚主演情慾驚悚電影《乖女孩》（Baby Girl），探討女性的情慾覺醒，並融入BDSM支配與臣服、動物扮演的元素，挖掘女性如何誠實面對被視為禁忌的真實慾望。在美國一上映即引起熱烈討論，不只先前金球獎主持人表示要「伸出手指」致敬，也讓觀眾大喊：「結束後電影院沒有一張椅子是乾的！」

▲《乖女孩》探討女性的情慾覺醒，並融入BDSM支配與臣服等元素。（圖／車庫提供）

特別的是，雖然是情慾電影，但觀賞《乖女孩》的影廳內，幾乎全場都是女性觀眾，在女性觀眾口碑支持下，北美第二個週末票房甚至比第一週更高。而包含《時代雜誌》《綜藝報》《BBC》《國家郵報》等多家外媒都將其列入「年度十大佳片」之一，也讓妮可基嫚六度衝奧的呼聲愈發高漲。

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▲《乖女孩》妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望。（圖／車庫提供）

《乖女孩》中不乏點燃熊熊慾火的性感場面，預告一場妮可基嫚在高級餐廳裡，聽從哈里斯迪金森的指示，喝下一杯牛奶的片段引起網友廣泛討論，導演哈琳娜瑞金透露這幕其實來自於她的親身經歷：「當時我在比利時表演完，下台後自己去了酒吧，因為不喝酒所以我點了杯健怡可樂，這時有個年輕的比利時演員，我不能說是誰，他現在很有名。」

▲《乖女孩》妮可基嫚喝牛奶的場景，來自導演的親身經歷。（圖／車庫提供）

哈琳娜瑞金接著說：「他幫我點了一杯牛奶，我認得他，但從沒說過話。他比我至少小了15歲。所以我覺得很難以置信也很火辣，為了獎勵他的勇氣我把牛奶喝光了。」瑞金接著笑說：「儘管不幸的是，這位演員從沒叫過我Babygirl。我希望他能這麼做，但他走了出去，什麼都沒發生。」

▲《乖女孩》妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望。（圖／車庫提供）

瑞金也表示：「對我來說，真正令人震驚的性通常不是兩個身體相互碰撞，而是關於內心、暗示和想像。（羅蜜）在沾滿污漬的骯髒地毯上爬來爬去、舔掉他（山謬）手裡的一點糖果，他像對待動物一樣撫摸著她才真的很性感。」她在《乖女孩》中以充滿張力的橋段和幽默感作為特洛伊木馬，邀請觀眾一起走進更深層的自我解放之旅。

▲《乖女孩》哈里斯迪金森像對待動物一樣，撫摸著妮可基嫚。（圖／車庫提供）

牛奶作為電影中頻繁出現的意象，在《乖女孩》裡有著馴服等重要意義。日前在美國國家評論協會獎頒獎典禮中，妮可基嫚上台致詞並接過一杯牛奶說：「我要舉起手上這杯牛奶，向房間裡所有的Babygirl致敬。」語畢便將牛奶一飲而盡，博得現場熱烈掌聲，成為晚宴一大高潮。《乖女孩》將於1月17日全台上映。

▲《乖女孩》哈里斯迪金森。（圖／車庫提供）