記者劉宜庭／綜合報導

多年前風靡全台的偶像劇中，不少童星因可愛外型和精湛演技而受到觀眾喜愛。時光飛逝這些曾經的童星如今都已長大成人, 無論他們現在的發展如何，相信他們在偶像劇中的表現，都已經在觀眾心中留下了深刻的印象。

1.《海豚灣戀人》吳育菱

飾演「小瓶蓋」的吳育菱當年僅7歲，如今20年過去，蛻變成美麗的少女。她2023年參加《綜藝大熱門》節目，身著一頭俏麗短髮亮相，增添了幾分成熟的韻味，而她標誌性的水汪汪大眼依舊與童年時期無異。她坦言，小時候拍戲期間常遭酸民攻擊，這讓她對演藝圈產生抗拒。成年後，她選擇遠離聚光燈，回歸平凡生活，目前在一家普通公司擔任行政人員，過著簡單而安穩的日子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳育菱7歲時飾演小瓶蓋。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）



回憶起童年拍戲的經歷，吳育菱提到，由於當時拍戲時間長，情緒常被耗盡，甚至到最後連哭都哭不出來。導演為了幫助她表現出悲傷情感，會刻意開罵，激發她的情緒，這才讓她完成了不少高難度的戲份。如今回想起來，她感激導演當年的用心指導，認為那是出於善意的引導。

吳育菱的演藝生涯可謂輝煌，早年因主演《海豚灣戀人》一炮而紅，隨後接連參演《千金百分百》、《第8號當鋪》、《惡魔在身邊》與《鬥魚》等多部經典偶像劇。然而，她於2009年淡出演藝圈，轉而選擇低調平凡的生活，為自己的人生翻開了新的一頁。

2.《薰衣草》宇文宇豪

▲張宇豪、張宇文。（圖／網路翻攝、翻攝自Facebook／宇豪宇文部落格）

台灣知名雙胞胎童星張宇文、張宇豪自4歲就出道，曾在《薰衣草》中飾演小男主角，並且在《台灣阿誠》、《家有仙妻》都 有演出，如今兄弟倆今年將滿３５歲。

其中，張宇豪一直在演藝圈發展，除了持續從事配音工作，近期還登上節目《百變智多星》，也不時會在餐酒館演唱；張宇文則是當起老闆，在台北經營一間音樂餐廳，面對各路謠言、傳聞、正負評，仍抹滅不掉他對音樂的熱誠，他說：「或許我自己本身不是一個好的表演者，但我很認真的在擔任經營者～。」

3. 《惡作劇之吻》章柏翰

▲章柏翰。（圖／翻攝自Facebook／章柏翰）



飾演「裕樹」的章柏翰在拍完《惡作劇之吻》後，選擇專心力於學業。他過去受訪時曾透露夢想成為一名機師，並堅定表示未來不會復出演藝圈，「沒有想走這方面（演藝圈），拍戲時在片場等待時間太多，不太喜歡這種生活方式。」後來，他也曾透過個人社群網站分享自己考上台大研究所的好消息。

4. 《放羊的星星》傅珮慈

▲傅珮慈。（圖／翻攝自Facebook／傅珮慈）

傅珮慈2007年在《放羊的星星》裡頭，飾演患有先天性心臟病的小女孩「妮妮」，成為男女主角分開又復合的關鍵，俏皮的演技令人印象深刻。此外，她自5歲就開始出道拍戲，成為各類戲劇「女主角童年專門戶」，包括《夜市人生》、《下一站幸福》都能夠看見她的身影，她的親弟弟傅顯濬、堂哥傅顯皓也都是童星。

多年過去，傅珮慈陸續從復旦高中、中原大學應用外國語文學系畢業，今年將滿26歲，先前有段時間經常透過微博分享生活近照。她2017年7月還在等待放榜時曾透露，小時候念外語學校，對日語、法語等很有興趣，目標是當一名導演，「我很喜歡王家衛跟蔡明亮的作品」，坦言很想學習導演的拍片風格，「我希望自己的作品是有深度的，需要經過思考的。」

5.《深情密碼》余晉

▲余晉。（圖／翻攝自余晉臉書、IG，翻攝網路）

余晉是從童星出道，長大後重返演員跑道。如今30歲的他，近年陸續客串演出《我和我的十七歲》、《人選之人-造浪者》、《地獄里長》，還挑戰主演BL劇《我的牙想你》等作品，目前仍在戲劇圈發光發熱。