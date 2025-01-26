ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

偶像劇5童星近況！《海豚灣》小瓶蓋變上班族　《深情密碼》余晉拍BL劇

記者劉宜庭／綜合報導

多年前風靡全台的偶像劇中，不少童星因可愛外型和精湛演技而受到觀眾喜愛。時光飛逝這些曾經的童星如今都已長大成人, 無論他們現在的發展如何，相信他們在偶像劇中的表現，都已經在觀眾心中留下了深刻的印象。

1.《海豚灣戀人》吳育菱

飾演「小瓶蓋」的吳育菱當年僅7歲，如今20年過去，蛻變成美麗的少女。她2023年參加《綜藝大熱門》節目，身著一頭俏麗短髮亮相，增添了幾分成熟的韻味，而她標誌性的水汪汪大眼依舊與童年時期無異。她坦言，小時候拍戲期間常遭酸民攻擊，這讓她對演藝圈產生抗拒。成年後，她選擇遠離聚光燈，回歸平凡生活，目前在一家普通公司擔任行政人員，過著簡單而安穩的日子。

▲小瓶蓋現況曝光。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小瓶蓋現況曝光。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）

▲吳育菱7歲時飾演小瓶蓋。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）

回憶起童年拍戲的經歷，吳育菱提到，由於當時拍戲時間長，情緒常被耗盡，甚至到最後連哭都哭不出來。導演為了幫助她表現出悲傷情感，會刻意開罵，激發她的情緒，這才讓她完成了不少高難度的戲份。如今回想起來，她感激導演當年的用心指導，認為那是出於善意的引導。

吳育菱的演藝生涯可謂輝煌，早年因主演《海豚灣戀人》一炮而紅，隨後接連參演《千金百分百》、《第8號當鋪》、《惡魔在身邊》與《鬥魚》等多部經典偶像劇。然而，她於2009年淡出演藝圈，轉而選擇低調平凡的生活，為自己的人生翻開了新的一頁。

2.《薰衣草》宇文宇豪

▲▼《薰衣草》雙胞胎童星長大了　20年後變鮮肉潮男（圖／網路翻拍）

▲▼張宇豪、張宇文。（圖／翻攝自Facebook／宇豪宇文部落格）

▲張宇豪、張宇文。（圖／網路翻攝、翻攝自Facebook／宇豪宇文部落格）

台灣知名雙胞胎童星張宇文、張宇豪自4歲就出道，曾在《薰衣草》中飾演小男主角，並且在《台灣阿誠》、《家有仙妻》都　有演出，如今兄弟倆今年將滿３５歲。

其中，張宇豪一直在演藝圈發展，除了持續從事配音工作，近期還登上節目《百變智多星》，也不時會在餐酒館演唱；張宇文則是當起老闆，在台北經營一間音樂餐廳，面對各路謠言、傳聞、正負評，仍抹滅不掉他對音樂的熱誠，他說：「或許我自己本身不是一個好的表演者，但我很認真的在擔任經營者～。」

3. 《惡作劇之吻》章柏翰

▲▼章柏翰。（圖／翻攝自Facebook／章柏翰）

▲章柏翰。（圖／翻攝自Facebook／章柏翰）

飾演「裕樹」的章柏翰在拍完《惡作劇之吻》後，選擇專心力於學業。他過去受訪時曾透露夢想成為一名機師，並堅定表示未來不會復出演藝圈，「沒有想走這方面（演藝圈），拍戲時在片場等待時間太多，不太喜歡這種生活方式。」後來，他也曾透過個人社群網站分享自己考上台大研究所的好消息。

4. 《放羊的星星》傅珮慈

▲▼傅珮慈。（圖／翻攝自Facebook／傅珮慈）

▲傅珮慈。（圖／翻攝自Facebook／傅珮慈）

傅珮慈2007年在《放羊的星星》裡頭，飾演患有先天性心臟病的小女孩「妮妮」，成為男女主角分開又復合的關鍵，俏皮的演技令人印象深刻。此外，她自5歲就開始出道拍戲，成為各類戲劇「女主角童年專門戶」，包括《夜市人生》、《下一站幸福》都能夠看見她的身影，她的親弟弟傅顯濬、堂哥傅顯皓也都是童星。

多年過去，傅珮慈陸續從復旦高中、中原大學應用外國語文學系畢業，今年將滿26歲，先前有段時間經常透過微博分享生活近照。她2017年7月還在等待放榜時曾透露，小時候念外語學校，對日語、法語等很有興趣，目標是當一名導演，「我很喜歡王家衛跟蔡明亮的作品」，坦言很想學習導演的拍片風格，「我希望自己的作品是有深度的，需要經過思考的。」

5.《深情密碼》余晉

▲▼《深情密碼》余晉童星長大了！（圖／翻攝自余晉臉書、網路）

▲▼余晉。（圖／翻攝自Instagram／snxxpz）

▲余晉。（圖／翻攝自余晉臉書、IG，翻攝網路）

余晉是從童星出道，長大後重返演員跑道。如今30歲的他，近年陸續客串演出《我和我的十七歲》、《人選之人-造浪者》、《地獄里長》，還挑戰主演BL劇《我的牙想你》等作品，目前仍在戲劇圈發光發熱。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

推薦閱讀

林葉亭父陳屍處有鐵門擋著！屋主曾「拒警入內搜查」　死亡不超過3天

林葉亭父陳屍處有鐵門擋著！屋主曾「拒警入內搜查」　死亡不超過3天

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家吧！」　9小時後找到85歲父遺體

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家吧！」　9小時後找到85歲父遺體

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

「國民男主持人」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔曝光

「國民男主持人」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔曝光

林葉亭85歲父「失聯11天」找回冰冷遺體　邱以太痛失外公哀慟回應

林葉亭85歲父「失聯11天」找回冰冷遺體　邱以太痛失外公哀慟回應

黃小愛回家坦承隆乳嚇壞媽媽　變美卻挨罵：搞得男不男女不女！

黃小愛回家坦承隆乳嚇壞媽媽　變美卻挨罵：搞得男不男女不女！

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

林葉亭心痛發聲了！　父失蹤11天「陳屍水池」淚崩痛哭：傷心到無法言喻

林葉亭心痛發聲了！　父失蹤11天「陳屍水池」淚崩痛哭：傷心到無法言喻

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

小嫻砸1400萬定居屏東！「超美內部裝潢」曝光　44歲剛錄取上大學

小嫻砸1400萬定居屏東！「超美內部裝潢」曝光　44歲剛錄取上大學

趙露思神經損傷拄拐杖復出！爆「遭公司求償天價違約金」　本人親回應

趙露思神經損傷拄拐杖復出！爆「遭公司求償天價違約金」　本人親回應

趙露思停工養病1個月復工現身了！　遭諷「醫學奇蹟」高EQ回擊

趙露思停工養病1個月復工現身了！　遭諷「醫學奇蹟」高EQ回擊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林葉亭父陳屍處有鐵門擋著！屋主曾「拒警入內搜查」　死亡不超過3天

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家吧！」　9小時後找到85歲父遺體

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

「國民男主持人」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔曝光

林葉亭85歲父「失聯11天」找回冰冷遺體　邱以太痛失外公哀慟回應

黃小愛回家坦承隆乳嚇壞媽媽　變美卻挨罵：搞得男不男女不女！

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

林葉亭心痛發聲了！　父失蹤11天「陳屍水池」淚崩痛哭：傷心到無法言喻

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

小嫻砸1400萬定居屏東！「超美內部裝潢」曝光　44歲剛錄取上大學

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

深情密碼, 余晉, 海豚灣戀人, 吳育菱, 薰衣草, 宇文, 宇豪, 惡作劇之吻, 章柏翰, 放羊的星星, 傅珮慈

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 偶像劇5童星近況！《海豚灣》小瓶蓋變上班族　《深情密碼》的他拍BL劇
  2. 演藝圈「最佳前任」3典範！LULU分手阿達5年　同時接《夜市王》主持
  3. 李多慧遭酸「母X」！墾丁民宿業者二度解釋道歉　認錯：對不起台灣
  4. 陳鎮川尾牙豪砸百萬獎金！　謝盈萱、艾怡良獨得18萬「霸氣全捐了」
  5. 韓韶禧爆禿頭危機！「頭頂稀疏」驚見一條白髮縫　妝容被酸：超災難
  6. 棒棒堂限定男團+1！王子、毛弟終於合體　豪砸6位數治裝〈Candy〉
  7. 大咖男主持遭毀滅爆料「楊冪撕破臉絕交」！　私下雙面人內幕全起底
  8. 《超級星光大道》8名冠軍近況！　他唱《延禧攻略》、《山河令》OST
  9. 文彬27歲冥誕⋯車銀優墓園幫他慶生！貼合照：我好想你　勝寛催淚現蹤
  10. 林葉亭父陳屍處有鐵門擋著！屋主曾「拒警入內搜查」　死亡不超過3天

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366