25年前〈單眼皮女生〉爆紅　「中國娃娃」娃娃、貝兒近況曝光

記者劉宜庭／綜合報導

25年前，女子演唱組合「中國娃娃」以歌曲《單眼皮女生》爆紅，成為當時華語流行音樂的代表之一。如今，成軍25年的她們再次回到舞台，展現了驚人的魅力和活力。

2024年9月，中國娃娃的成員陳冠樺（娃娃）和李曉燕（貝兒）重聚，與展榮、展瑞合作新歌《好熱》，並拍攝音樂錄影帶。兩位成員在媒體訪問中重現了經典曲目《單眼皮女生》，引起了廣泛關注。展榮更讚譽她們為「Y2K始祖」，表示她們能夠駕馭當前流行元素，依然保持著良好的身材和舞台表現。

▲中國娃娃和展榮展瑞合體拍MV。（圖／星展娛樂、錦嘉國際提供）



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在接受採訪時，貝兒透露自己作為瑜伽老師，經常進行皮拉提斯鍛鍊，即使身為母親，她的身材依然苗條。娃娃則分享了自己在疫情期間努力運動和冥想的經歷，以保持身心健康。她們的努力讓人驚嘆，即使年過四十，依然光彩奪目。

著時間的推移，中國娃娃的成員生活也有了不同的變化。貝兒經營一間舞蹈教室，並育有兩名子女；而娃娃則在泰國經營餐酒館，同時也是一名中文老師和美妝品牌創辦人。這段時間內，她們仍然保持著與粉絲的聯繫，並不斷探索新的事業機會。

▲中國娃娃回歸登上節目《WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／文總提供）



隨著中國娃娃的回歸，讓人懷念過去的青春記憶，2人今年也將登上除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》。不久前，中國娃娃受訪表示，兩人已有10多年沒有在台灣合體演出，這也算是她們出道以來，首度登上台灣除夕節目。