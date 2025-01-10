ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

CNBLUE火速返台3月高雄開唱　BOYNEXTDOOR首次專場4月新北寵粉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團CNBLUE迅速返台！他們4、5日剛結束在桃園舉辦的FNC家族樂團演唱會，10日宣布將於3月8日要到高雄流行音樂中心舉辦「VOYAGE into X」巡迴演唱會安可場。新生代韓團BOYNEXTDOOR也在同日公開來台喜訊，將於4月3日在新北市工商展覽中心舉辦專場演唱會，搶票資訊全公開。

▲▼CNBLUE火速返台3月高雄開唱　BOYNEXTDOOR首個專場4月新北寵粉。（圖／和協整合行銷、光尚娛樂、尚典娛樂集團有限公司提供）

▲CNBLUE火速返台3月高雄開唱。（圖／和協整合行銷提供）

CNBLUE上回開唱讓林口體育館變成大型KTV，鄭容和當時說唱不過癮，許願要「再唱一場」，相隔4個月火速實現諾言，主辦單位和協整合行銷10日宣布南下高雄流行音樂中心舉行「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」，同時慶祝出道15週年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼CNBLUE火速返台3月高雄開唱　BOYNEXTDOOR首個專場4月新北寵粉。（圖／和協整合行銷、光尚娛樂、尚典娛樂集團有限公司提供）

▲CNBLUE迎來15週年。（圖／和協整合行銷提供）

團體迎來15週年，鄭容和正面表示：「其實在某種程度上，曾想過『I'm a loner』這首歌會不會成為我們的絆腳石，因為它太成功了，讓我們一度思考該如何超越。」但現在回想起來，或許這首歌對某些人來說，是幫助他們溫暖地渡過某個時期的作品，他表示「單是這個團體還存在這件事，就讓人感到不希望它結束，甚至會更想支持它。看到這樣的情況，我們CNBLUE也覺得，只要繼續努力下去，我們會成為一個很酷的團體。」「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」票價為新台幣6580、5880、4880、3880以及身障席2940元等五種，門票預計1月18日早上10點28分在年代售票系統全面啟售。

▲BOYNEXTDOOR首個專場4月新北寵粉。（圖／和協整合行銷、光尚娛樂、尚典娛樂集團有限公司提供）

▲BOYNEXTDOOR首次來台舉辦專場。（圖／光尚娛樂、尚典娛樂集團有限公司提供）

實力派新生代男團BOYNEXTDOOR於2023年出道，由6位團員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN及WOONHAK組成。他們曾來臺參加於高雄世運主場館舉行的K-POP拼盤演唱會《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，青春活力的表演收服大批觀眾。

巡演《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’》自12月於仁川起跑，緊接著驚喜宣布將於1月發行新作品回歸歌壇，首張數位單曲《IF I SAY, I LOVE YOU》以離別為主題，展現與以往不同的成熟形象。

▲▼CNBLUE火速返台3月高雄開唱　BOYNEXTDOOR首個專場4月新北寵粉。（圖／和協整合行銷、光尚娛樂、尚典娛樂集團有限公司提供）

▲BOYNEXTDOOR專場票價位置公開。（圖／光尚娛樂、尚典娛樂集團有限公司提供）

他們即將首度來到台灣舉辦專場演唱會，活動將於4月3日在新北市工商展覽中心登場，演唱會票價為5800、4800、3800元，另推出限量VIP套票6800元。門票分兩階段在拓元售票系統進行販售。事先完成登記的ONEDOOR官方會員可於1月20日13點參與會員優先購，一般售票則於1月23日13點開賣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

推薦閱讀

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽：兩個心臟一起呼吸

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽：兩個心臟一起呼吸

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！緋聞4對象起底 網揪1生女線索：難怪

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！緋聞4對象起底 網揪1生女線索：難怪

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！認了0桃花：不知道我哪裡出問題

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！認了0桃花：不知道我哪裡出問題

49歲三級片女神被嘲身材下垂！靠「翹臀神器」練出蜜桃臀回春雪恥

49歲三級片女神被嘲身材下垂！靠「翹臀神器」練出蜜桃臀回春雪恥

台積電尾牙「峮峮中空現身」！韋禮安一看到舞台規格驚：根本演唱會

台積電尾牙「峮峮中空現身」！韋禮安一看到舞台規格驚：根本演唱會

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

侯佩岑錄一半「突失態哭了」！被痛分手過　吐真心話：還愛著要走開有多難

侯佩岑錄一半「突失態哭了」！被痛分手過　吐真心話：還愛著要走開有多難

徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚

徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

鬼鬼兩年前就凍卵！突爆未婚生女　合作女星姚黛瑋曝：完全不意外

鬼鬼兩年前就凍卵！突爆未婚生女　合作女星姚黛瑋曝：完全不意外

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽：兩個心臟一起呼吸

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！緋聞4對象起底 網揪1生女線索：難怪

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！認了0桃花：不知道我哪裡出問題

49歲三級片女神被嘲身材下垂！靠「翹臀神器」練出蜜桃臀回春雪恥

台積電尾牙「峮峮中空現身」！韋禮安一看到舞台規格驚：根本演唱會

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

侯佩岑錄一半「突失態哭了」！被痛分手過　吐真心話：還愛著要走開有多難

徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

CNBLUE, BOYNEXTDOOR

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「月亮歌后」李珮菁按鈴申告前夫　不當得利2000萬判決出爐
  2. 鬼鬼突當媽被狂問生父是誰！六棒急拍片澄清「不是我」隔空送祝福
  3. 郭子乾尾牙場邀約翻1.2倍！ 除了假總統柯蚊哲也很夯
  4. 《影后》詹懷雲被傳「都演7個字的戲」！經紀人急喊冤 揭決定片名真相
  5. 獨家／崔佩儀愛兒洛杉磯直擊大火　貝克宇半夜緊急撤離家當都沒搬
  6. 宋芸樺「去年搬到洛杉磯」　憂心曝好萊塢大火現況：離我住的地方不遠
  7. 鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦
  8. 鬼鬼兩年前就凍卵！突爆未婚生女　合作女星姚黛瑋曝：完全不意外
  9. 中國娃娃睽違多年台灣除夕演出　林美秀血友病最新病況曝
  10. CNBLUE火速返台3月高雄開唱　BOYNEXTDOOR首次專場4月新北寵粉

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366