CNBLUE火速返台3月高雄開唱　BOYNEXTDOOR首次專場4月新北寵粉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團CNBLUE迅速返台！他們4、5日剛結束在桃園舉辦的FNC家族樂團演唱會，10日宣布將於3月8日要到高雄流行音樂中心舉辦「VOYAGE into X」巡迴演唱會安可場。新生代韓團BOYNEXTDOOR也在同日公開來台喜訊，將於4月3日在新北市工商展覽中心舉辦專場演唱會，搶票資訊全公開。

▲CNBLUE火速返台3月高雄開唱。（圖／和協整合行銷提供）



CNBLUE上回開唱讓林口體育館變成大型KTV，鄭容和當時說唱不過癮，許願要「再唱一場」，相隔4個月火速實現諾言，主辦單位和協整合行銷10日宣布南下高雄流行音樂中心舉行「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」，同時慶祝出道15週年。

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▲CNBLUE迎來15週年。（圖／和協整合行銷提供）



團體迎來15週年，鄭容和正面表示：「其實在某種程度上，曾想過『I'm a loner』這首歌會不會成為我們的絆腳石，因為它太成功了，讓我們一度思考該如何超越。」但現在回想起來，或許這首歌對某些人來說，是幫助他們溫暖地渡過某個時期的作品，他表示「單是這個團體還存在這件事，就讓人感到不希望它結束，甚至會更想支持它。看到這樣的情況，我們CNBLUE也覺得，只要繼續努力下去，我們會成為一個很酷的團體。」「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」票價為新台幣6580、5880、4880、3880以及身障席2940元等五種，門票預計1月18日早上10點28分在年代售票系統全面啟售。

▲BOYNEXTDOOR首次來台舉辦專場。（圖／光尚娛樂、尚典娛樂集團有限公司提供）



實力派新生代男團BOYNEXTDOOR於2023年出道，由6位團員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN及WOONHAK組成。他們曾來臺參加於高雄世運主場館舉行的K-POP拼盤演唱會《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，青春活力的表演收服大批觀眾。

巡演《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’》自12月於仁川起跑，緊接著驚喜宣布將於1月發行新作品回歸歌壇，首張數位單曲《IF I SAY, I LOVE YOU》以離別為主題，展現與以往不同的成熟形象。

▲BOYNEXTDOOR專場票價位置公開。（圖／光尚娛樂、尚典娛樂集團有限公司提供）



他們即將首度來到台灣舉辦專場演唱會，活動將於4月3日在新北市工商展覽中心登場，演唱會票價為5800、4800、3800元，另推出限量VIP套票6800元。門票分兩階段在拓元售票系統進行販售。事先完成登記的ONEDOOR官方會員可於1月20日13點參與會員優先購，一般售票則於1月23日13點開賣。