記者潘慧中/綜合報導

利菁出道多年,直率作風和犀利口條深受喜愛。她最近便在節目中坦言,對法國的印象其實很不好,因為有次在餐廳裡,無緣無故被一對男女外國人投以鄙視眼神,最後忍無可忍直接回擊了!

▲▼利菁曾經一直被外國人投以鄙視眼神。(圖/翻攝自YouTube/后宮歐買尬)



利菁最近在《后宮歐買尬》表示,她當時打扮得漂漂亮亮和3個朋友吃飯,未料坐在遠方的一對男女不停轉頭用不屑的眼神看她。因此離開前,由於已經被看得很不爽,她就趁補妝時比中指。

▲利菁先是怒比中指。(圖/翻攝自YouTube/后宮歐買尬)



結果那對男女被嚇到縮了一下,便不太敢繼續看利菁。然而,利菁當下的怒火越來越旺,於是她決定上前壓住對方桌上的刀叉,並嗆完「What are you looking at」再走人。

▲利菁壓抑不住怒火,直接上前嗆聲。(圖/翻攝自YouTube/后宮歐買尬)