台語歌手第一人！　登大巨蛋當投手...還是理事長驚人背景曝光

記者蔡琛儀／台北報導

台語創作歌手李明洋近日推出新專輯《人生如紙》，日前又以棒球投手身分，站上台北大巨蛋，成為台語歌壇首位打進大巨蛋第1人，李明洋還使出招牌的「七彩變化球」克敵，寫下球隊九連勝紀錄，他非常開心：「大巨蛋非常漂亮，在這裡開唱更是所有歌手的心願！希望我有一天也可以在大巨蛋開演唱會！」

▲李明洋任閃亮之星投手首登台北大巨蛋，創九連勝佳績。（圖／安吉莉傳播提供）

李明洋喜愛茶藝的他，是中華茶葉協會理事長，但他同時也是棒球選手，李明洋表示從小一就接觸棒球，憶及當時在鄉下都是用報紙折起來當手套，而且自己是從小學一年級就喜歡當投手，「當時瘋狂到在我們家裡牆上直接挖一個洞，每天下課回來，還沒有做功課，就先去投球練習，就一直投那個洞、所以我現在才會投得那麼準！」

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他提到當時的願望就是參加校隊，但因為身材較矮小，每次教練都不讓他主投、最多也只能投個一局，笑說當時每天幾乎都哭著回家，那時小小心靈就立志，一定要當個很好的投手，但後來因緣際會進入演藝圈中斷棒球夢，但萬萬沒想到最後卻也在演藝圈圓了棒球夢，在「閃亮之星」隊擔任先發投手。

▲李明洋從小就喜歡打棒球。（圖／安吉莉傳播提供）

現在平時只要時間允許，一定積極投入練球，也讓自己維持運動的習慣。近期中華隊在世界12強比賽中拿下冠軍，李明洋也特別欣賞台灣隊長陳傑憲，李明洋表示一生熱愛棒球，「能打進大巨蛋真的好幸福！也是一種圓夢！」