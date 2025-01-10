泰劇女女CP「MilkLove」抵台！笑問記者：吃飽沒？　粉絲高水準接機

記者蕭采薇／桃園報導

GL泰劇《世界傾斜23.5度》的「最甜CP」MilkLove，10日來台，為即將在11日舉辦的粉絲見面會做準備。兩位美女10日上午抵達桃園國際機場，並邀請粉絲接機。而現場粉絲再次展現了良好的秩序，讓MilkLove留下好印象，全程都面帶笑容。

▲泰國人氣女女CP「MilkLove」抵台，粉絲熱情接機。（圖／記者林敬旻攝）

不讓BL的男男CP專美於前，百合的女女CP也逐漸成為腐女們的心頭好，深受台灣粉絲歡迎。有「最甜CP」的MilkLove，10日中午現身桃園機場第一航廈的入境大廳，看到粉絲自製的粉色旗幟以及布條，開心的露出甜美燦笑，並不停向粉絲揮手打招呼，並開心預告說：「See You Tomorrow！」

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▲「MilkLove」抵台，粉絲接機秩序展現超高水準。（圖／記者林敬旻攝）



而現場粉絲再次展現高水準的接機，雖然看到偶像，難免忍不住激動的尖叫聲，和狂喊兩人名字應援，但全程沒有發生衝突推擠，更互相提醒「小心！」寒冬追星心裡卻是滿滿暖意。而聽到媒體以泰文問候，MilkLove則貼心回以中文：「你好，你吃飯了嗎？」讓攝影記者也忍不住笑了出來回應：「吃了吃了！」親和力十足。

▲「MilkLove」見到久候的粉絲，露出開心笑容。（圖／記者林敬旻攝）