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雨琦談(G)I-DLE續約：想賺錢早走了！　親曝真實原因…粉絲感動哭

記者張筱涵／綜合報導

韓團(G)I-DLE於去年底宣布5人全體續約，令粉絲又驚又喜。雨琦近期上網路節目《面相學概論》被問到相關話題，她也超直白坦承「如果只想賺錢就離開了」。

▲▼雨琦。（圖／翻攝自YouTube／티티 스튜디오(TT STUDIO)）▲▼雨琦。（圖／翻攝自YouTube／티티 스튜디오(TT STUDIO)）

▲雨琦坦承若想賺錢早離開，但想繼續做喜歡的事。（圖／翻攝自YouTube／티티 스튜디오(TT STUDIO)）

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雨琦上《面相學概論》時，提到(G)I-DLE原本是宿舍生活，但其他成員都開始想出去住，自己則因為害怕寂寞而不想，但最後還是分開住了，而她這次上節目想問面相學老師的問題主要就是續約是否為好的決定。

面相學老師透露，雨琦的面相看起來是儘管對人際關係壓力大，但還是想要追求完美的人際關係，主要會選擇在有安全感的地方持續發展。雨琦聽了以後馬上讚嘆「沒錯」，更提到自己有一半的壓力來源就是人際關係沒錯。

另外，雨琦也被問到其實面臨續約期，一定會收到來自大陸的邀約，她聽了以後坦承：「老實說要是我只想賺錢的話早就離開了，我是想要繼續做喜歡的事情，作為外國人四處徵選的時候很辛苦，尤其我當時很會讀書，跟家人之間也有爭執，但還是堅持來到韓國。」

▲▼雨琦。（圖／翻攝自YouTube／티티 스튜디오(TT STUDIO)）

▲主持人認為大陸市場大，儘管雨琦選擇離開也不意外，但雨琦仍選擇了續約。（圖／翻攝自YouTube／티티 스튜디오(TT STUDIO)）

粉絲看了這集後都說「謝謝雨琦選擇了NEVERLAND，很對不起雨琦也很感謝，我們該怎麼做才能讓妳更加幸福呢」、「老實說雨琦一定有收到好的提案邀約，即使走了也不意外，但她卻選擇續約，真的非常感謝」、「雨琦啊，不論妳有多喜歡這條路，要續約也是不容易的決定，真的謝謝妳，我們永遠吧」。

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