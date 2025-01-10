鬼鬼突當媽被狂問生父是誰！六棒急拍片澄清「不是我」隔空送祝福

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳映潔（鬼鬼）10日突然在IG分享挺著孕肚及寶寶腳丫的照片，並寫：「好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們。」無預警宣布已經生下女兒的好消息，面對外界好奇生父身分，她則表示：「我沒有結婚，不要再問了。」好友六棒成員敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）也為此特地合體拍片獻上祝福。

▲鬼鬼10日突然無預警宣布生子好消息。（圖／翻攝自鬼鬼Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王子10日下午在Instagram曬出限時動態，可看到「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子6人合體對著鏡頭幽默地澄清自己不是鬼鬼孩子的爸爸，一一說出「不是我」、「不是我的喔」，眾人一起為好友鬼鬼獻上祝福「欸都不是我們的喔！恭喜鬼鬼」、「恭喜吳映潔」。

▲六棒合體拍祝福影片給鬼鬼。（圖／翻攝自王子Instagram）

鬼鬼突然生孩子的消息引起各界熱議，鬼鬼經紀人對此也回應：「謝謝大家的關心與祝福，鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。鬼鬼十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身份的鬼鬼，再次感謝。」證實鬼鬼是未婚生女，只和女兒過著「兩人新生活」。