郭子乾尾牙場邀約翻1.2倍！ 除了假總統柯蚊哲也很夯

記者葉文正／台北報導

年關將近也是尾牙旺季，模仿天王郭子乾透露「最近《賴青德》超受歡迎，尾牙、春酒場都希望我扮演總統。」也因此最近主持《鄉民大學問》時也多次扮演賴總統，製作單位特別在本周最新一集，邀請台南幫同台尬場，邀請國、民兩黨台南市長擬參選人林俊憲跟謝龍介同台，讓網友笑說根本就是「仙拚仙」，選戰提前開打。

▲郭子乾尾牙削翻。（圖／節目提供）

相較於疫情期間，郭子乾表示今年尾牙的邀約明顯跟前兩年相比多了1-2倍，最常被點名的模仿人物就是「賴青德」和「韓國魚」，尤其總統是模仿排行第一順位，郭子乾說：「真總統請不到，冒牌總統更能炒熱氣氛，每次我出場，台下都在大喊總統好，真也是過了一把總統癮。」而過去也經常被點名模仿的柯P，今年倒是隨著本尊爭議也乏人問津。

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▲台南擬參選人林俊憲(左)跟謝龍介(右)上鄉民大學問率先尬場。（圖／節目提供）

郭子乾近期多次模仿賴清德，越模仿越有心得，他透露，賴總統模仿精髓在「台灣國語」、音調要壓低，可惜賴清德總統就職後始終沒有碰到本尊，這回受邀由賴青清德擔任會長的中華文化總會邀請在除夕綜藝節目中與陳漢典表演模仿脫口秀，郭子乾說：「這次將ㄧ次扮演5-6個角色，挑戰難度很大，最近都在積極排練。若有機會，也希望在演出現場與賴總統相見歡，副總統蕭美琴更是老友許久不見，年前同聚在一起，別具有意義。」