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中國娃娃睽違多年台灣除夕演出　林美秀血友病最新病況曝

記者葉文正／台北報導

文化總會《WE ARE我們的除夕夜》今天進行彩排，包括林美秀與久違的中國娃娃、展榮展瑞兄弟合力演出，林美秀也提到自己血友病最新病況，中國娃娃（陳冠樺（娃娃）、李曉燕（貝兒））的李曉燕也透露兒女已10歲跟7歲，相當幸福。

▲▼文總X三立除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》彩排現場直擊，演出陣容包含中國娃娃China Dolls X、林美秀、展榮展瑞K.R. Bros等。（圖／記者湯興漢攝）

▲文總X三立除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》彩排現場直擊，演出陣容包含中國娃娃China Dolls X。（圖／記者湯興漢攝）

林美秀說：「第一次當唱跳歌手，蠻快樂，是一種傳承。」展榮也開玩笑表示：「我是唱跳長輩，娃娃也說:「今年很開心 20年沒有在台灣大舞台表演，很榮幸跟美秀她們在舞台表演，還有變裝皇后，表演整體很豐富。」

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▲▼文總X三立除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》彩排現場直擊，演出陣容包含中國娃娃China Dolls X、林美秀、展榮展瑞K.R. Bros等。（圖／記者湯興漢攝）

▲中國娃娃China Dolls X、林美秀(中)、展榮、展瑞K.R. Bros等。（圖／記者湯興漢攝）

林美秀也提到:「我過年都聽娃娃的歌，我那時候就在想，沒有想到可以跟二位 一起，但展榮展瑞是有合作過，但舞台沒有，老師也很辛苦 把我們三個湊成一起。娃娃則說:「練習都是開會透過手機視訊，實際排練連續兩天，一次都有6小時。」

▲▼文總X三立除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》彩排現場直擊，演出陣容包含中國娃娃China Dolls X、林美秀、展榮展瑞K.R. Bros等。（圖／記者湯興漢攝）

▲中國娃娃依然魅力十足。（圖／記者湯興漢攝）

林美秀也盛讚:「大家都是很成熟的表演者，我當成演舞台劇來準備，我上台比較有經驗，看到他們的成熟度，他們累積起來的專業，展榮展瑞會唱饒舌，像數來寶，都是專業的表演。」

展瑞透露:「這次演出有點緊張，我心裡默默想說娃娃他們有沒有可能回來過年，很開心，前天看到排練的時候，大家能各司其職，懷念以前在劇場的生活 ，熱血沸騰。」

而之前罹患血友病的林美秀，也被關心身體狀況，林美秀也坦言：「我是勞碌命， 沒動的話就哪邊不舒服，自從血友病後，更注重健康，早睡早起，飲食也很注重，不會像以前大魚大肉，減肥我是很努力，但瘦不下來就瘦不下來。」

中國娃娃也被認為要正式回歸了，娃娃說:「算是正式回歸，我們希望回來台灣發展，貝兒:「有好好去學中文，希望有第二個機會在這裡發展。」貝兒已經是兩個小孩的媽媽，她說第一個是10歲兒子，女兒目前是7歲。」

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