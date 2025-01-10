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宋芸樺「去年搬到洛杉磯」　憂心曝好萊塢大火現況：離我住的地方不遠

記者蕭采薇／台北報導

宋芸樺去年放下台灣的工作，「跳脫舒適圈」暫時搬到美國洛杉磯生活，她10日返台出席活動，談及近期的洛杉磯大火，宋芸樺難過的說：「因為有一塊區域離我住的地方不遠，所以我其實很擔心那邊的狀況。」

▲▼ 高爾宣,宋芸樺出席墨鏡品牌新品活動-宋芸樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋芸樺去年搬到洛杉磯展開新生活，近期回台出席活動。（圖／記者黃克翔攝）

宋芸樺與高爾宣10日出席墨鏡品牌活動，她去年底赴美國生活，3、4天前才從洛杉磯回來。宋芸樺說：「其實幾天前我回來之後就有收到在那邊的朋友的訊息，說已經開始有點現象（失火），因為其實有一塊離我住的家沒有很遠，我很擔心！安全最重要，我最近每天都會打開監視器看情況，也有傳訊息關心狀況。」

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▲▼ 高爾宣,宋芸樺出席墨鏡品牌新品活動-高爾宣,宋芸樺 。（圖／記者黃克翔攝）

▲（左起）高爾宣、宋芸樺出席墨鏡品牌活動。（圖／記者黃克翔攝）

宋芸樺也透露，已經提前拿到美國工作簽證，加上遇到非常喜歡的作品，因此先飛回了台灣，未來會頻繁往返美國與台灣，「我的工作簽證準備了一年多，然後在去年10月我生日時剛好拿到，算是一個天上掉下來的生日禮物！當下非常開心。」

▲▼ 高爾宣,宋芸樺出席墨鏡品牌新品活動-宋芸樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋芸樺透露已經拿到美國工作簽證。（圖／記者黃克翔攝）

至於今年會在台灣還是美國的時間比較多？宋芸樺笑說：「真的不知道！我現在就是一個擁抱未知的情況，心態上是兩邊都有家的感覺。」被問到是否已有好萊塢的拍攝工作找上門？宋芸樺先是開玩笑直說要和蕾哈娜（Rihanna）合作，但也透露有與華裔女星奧卡菲娜（Awkwafina）相見歡：「因為我們有共同的朋友，有和她一起唱歌，那大概是我離好萊塢明星最近的一次了！」

 

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宋芸樺, 洛杉磯大火, 洛杉磯野火, 好萊塢大火, 高爾宣

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