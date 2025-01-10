獨家／崔佩儀愛兒洛杉磯直擊大火　貝克宇半夜緊急撤離家當都沒搬

記者葉文正／台北–洛杉磯連線報導

美國洛杉磯森林大火持續延燒，不少台灣人都是當地居民，大火也延燒到崔佩儀愛兒貝克與住家附近，貝克宇表示：「大火一度燒到住家附近，只好快撤離，我到朋友家避難，現在是馬里布那邊更嚴重，已經燒了好些地方，我們這裡停課到下周一。」

▲崔佩儀的愛子貝克宇在美國念書。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

談到這場熊熊大火，貝克宇心有餘悸表示，「我這邊昨天晚上撤離了，但是今天的現在終於可以回家了！謝謝關心！目前現在這邊就是空氣很差，都是霧的灰燼。」他說由於大火濃煙相當嚴重，最近都得開空氣淨化器了，但還好人沒事就好。

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▲貝克宇在住家附近拍到森林大火。（圖／貝克宇提供）

而洛杉磯也傳出店裡停擺，貝克宇說：「幸好我家這邊電沒有停，但有朋友家電停了，但都陸續恢復了。主要是前天那天晚上風太大了，很多樹路倒，然後電箱很多都炸了，還有電線被吹斷擋在道路中間，昨天撤離我是去我朋友家，要出好萊塢那段路很堵，就基本上堵死了得繞路。」

▲崔佩儀夫妻倆都很擔心兒子狀況。（圖／崔佩儀提供）

好消息則也同步傳回，貝克宇說，「我剛剛下午去看已經看不到火了，但還是有點煙霧，今天風已經小很多了，昨天我家樓下附近拍的，就看的到火。」

貝克宇也提到逃難過程：「我昨天是去買了點零食那些的，怕萬一停電，然後準備了備用電源那些，現在比較嚴重的是那個馬里布那邊，因為下午又燒了一個地方，我們學校也停課到週一才開始上課了。」

而崔佩儀雖也擔心兒子貝克宇安危，但她只能祈求老天保佑：「擔心也沒用，遠水救不了近火，他爸爸(SAM)週六會去跟她會合，看有沒有什麼需要幫忙的，期他就是靠孩子自己隨機應變了。」