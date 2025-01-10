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《影后》詹懷雲被傳「都演7個字的戲」！經紀人急喊冤 揭決定片名真相

大家不要再傳詹懷雲拍的戲，片名都要有7個字，因為演員真沒辦法決定片名。

▲大家不要再傳詹懷雲拍的戲，片名都要有7個字，因為演員真沒辦法決定片名。

圖文／鏡週刊

詹懷雲的新作，會是在3月上映的電影《命中註定那頭鵝》，而網友很快就發現，10年前他演出的第一部片《行動代號：孫中山》，恰好片名也是7個字。接著又找到他過去拍過的戲，像是《人選之人—造浪者》《讓我看見你是誰》《有病才會喜歡你》，片名也都是7個字，因此造就了新的都市傳說，就是詹懷雲都是演7個字的戲！對於這個「七言絕句」之亂，這一切真的跟他本人毫無關連，經紀人喊冤，畢竟演員不可能決定片名，片名都是製作方決定的。

網友起鬨的「是我先看到詹懷雲大賽」，到底優勝者該頒給誰才對？顯然應該是要頒給挖掘詹懷雲的導演易智言，畢竟當初他從海選中慧眼獨具，讓詹懷雲拍了人生第一部戲《行動代號：孫中山》。

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【是我先看到你的3】湊巧每部戲都「七言絕句」　詹懷雲經紀人喊冤闢謠都市傳說

▲對於名氣，詹懷雲顯得相當陌生而謹慎，乃至於觀眾對他國民男友形象的投射，都顯得非常小心，也嘗試不要被這些掌聲沖昏頭。

但10年前剛剛入行，應該是什麼都不懂吧？「我也不是完全不懂。」詹懷雲解釋，那時候並沒有刻意要演成不同的人物，應該說拍攝時是按照自己原本的樣子去發展。突然間，深深覺得該跟詹懷雲聊這個話題的人，是陳柏霖才對，因為陳柏霖也是被易智言發掘才演了《藍色大門》。

場邊側記：

觀眾都說，《影后》戲裡的周凡與流氓，讓人想起了《敗犬女王》，因為女主角都是楊謹華、也都是姐弟戀。但詹懷雲說壓根沒看過《敗犬女王》，「因為從小就比較少看戲。」

所幸〈勇氣〉跟〈音浪〉這兩首歌，他倒是有聽過，不然會讓人瞬間覺得自己年紀好大。

【是我先看到你的3】湊巧每部戲都「七言絕句」　詹懷雲經紀人喊冤闢謠都市傳說

▲新的一年開始，當然需要詹懷雲給我們關愛的眼神，才有勇氣衝刺啊。

賞味期被誤植　詹懷雲

1998年8月21日生，2014年演出《行動代號：孫中山》出道，入圍第九屆亞洲電影大獎最佳新演員。在Netflix《影后》演出流氓一角大受歡迎，成為新一代國民男友。

化妝、髮型：陳紘　造型：Claire Woo　服裝提供：Loro Piana、Celine、Charles and Keith　飾品提供：FRED


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