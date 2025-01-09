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才當半年就請辭！　最短命男團隊長是他「一個月暴肥10kg」

記者蔡琛儀／台北報導

男團VERA由藍弟、NELSON、學文、巴比、蔡朕、孟維組成，時隔2年推出新專輯《Ver.25》，今（9日）舉辦記者會，這次七首歌曲都是巴比的創作，不過他期間還兼任半年的隊長，又要負責跨年編曲，讓他壓力過大，最後和團員討論之下，只好請辭隊長的職位，自嘲：「我應該是男團最短命隊長。」

▲▼ VERA《Ver.25》發片記者會，嘉賓愛紗。（圖／記者黃克翔攝）

▲ VERA成員，左起NELSON、藍弟、蔡朕、學文、巴比、孟維。（圖／記者黃克翔攝）

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巴比說，他當時因內分泌失調，一個月內胖了10公斤，為了拍MV才瘦回51公斤，有次開會更忍不住講到大哭，向隊友討抱抱。

而高音擔當的學文，也一度遇到撞牆期，坦言一直找不到在團體裡的定位，個性又比較害羞，雖然跟團員認識將近四年，但他那時一表演完就想回家不跟人接觸，但跟團員NELSON又是室友，等於回家放鬆的時候，還是會遇到「同事」，後來才決定分開住，搬到一個小套房裡，笑說：「我今年最大的改變，就是我變得超愛團員們，現在會一直想黏著他們。」

▲▼ VERA《Ver.25》發片記者會,嘉賓愛紗。（圖／記者黃克翔攝）

▲愛紗來站台VERA發片記者會。（圖／記者黃克翔攝）

團員爆料，蔡朕的家就是大家的聚會場所，自封是「公主俱樂部」，因為平常團員會一起玩《瑪利歐賽車》，大家都搶選公主角色，讓他們的感情越來越好。今記者會上，曾經擔任客座導師的愛紗也擔任驚喜嘉賓，並送上一個超大的金曲獎座，預祝VERA未來能入圍並且得到夢想中的金曲獎，此外他們更宣布，2月15日將到台中廣三SOGO百貨1樓廣場舉辦簽唱會。

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