性感女神玩「監禁、綑綁」大尺度PLAY！　蘇菲柴契爾失控大翻白眼

記者蕭采薇／綜合報導

2025開春最驚悚的愛情電影《完美伴侶》，找來新生代驚悚片女神蘇菲柴契爾，以及以影集《黑袍糾察隊》打響影壇知名度的男星傑克奎德主演，兩人化身一對藏有駭人秘密的完美伴侶。反手綑綁、居家監禁、野外拖行等各種大尺度PLAY，讓觀眾看得血脈賁張。

▲《完美伴侶》魯蛇男傑克奎德（右）和性感女神蘇菲柴契爾（左）玩綑綁PLAY。（圖／華納提供）

《完美伴侶》正式預告曝光超刺激畫面，不只大尺度PLAY，蘇菲柴契爾將手機上標示「智商」指數從 40 往上調高的神秘行為，更令人不寒而慄，加上棄屍、割喉、開槍爆頭等血腥畫面，難以預料劇情走向將如何發展。

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最新發布的海報更出現蘇菲柴契爾依偎在傑克奎德身旁，卻兩眼翻白、露出冰冷微笑，讓人有毛骨悚然的感覺。該片故事描述宅男魯蛇喬許（傑克奎德飾）與超正女神艾莉絲（蘇菲柴契爾飾）在超市意外相遇，兩人一見鍾情，當場陷入愛河，更成為眾人眼中的完美伴侶，不料在一場與朋友狂歡的聚會上，竟意外揭露這段看似完美的感情背後，所藏著駭人真相。

▲《完美伴侶》海報中，蘇菲柴契爾依偎在傑克奎德身旁，卻兩眼翻白、露出冰冷微笑。（圖／華納提供）



《完美伴侶》由曾打造浪漫愛情經典電影《手札情緣》的新線影業製作，並跨界找來近年口碑最強驚悚片《宿劫》的製片團隊聯手打造，以全新視角詮釋男女間的感情關係。該片以一段有如童話故事般浪漫的愛情故事開頭，卻破天荒結合反差極大的驚悚片手法，打造出層層反轉的精采劇情，不到最後一刻完全猜不透結局。《完美伴侶》將於大年初一1月29日2D、IMAX 上映。