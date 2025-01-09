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宋仲基追星成功！見到「他」秒變小粉絲　放閃妻子愛稱：親愛的～

記者吳睿慈／綜合報導

男神宋仲基睽違10年出演綜藝，日前登上《拜託了冰箱》分享他的日常生活，還成了炫妻狂魔分享他與老婆Katy甜蜜的夫妻互動，整個人幸福洋溢到發光，而熱愛義大利美食的他，在見到擁有「拿坡里美味黑手黨」封號的黑白大廚冠軍權聖晙廚師，突卸下大明星光環，遇到偶像緊張臉紅說不出話來，被主持人調侃秒變小粉絲，現場笑聲不斷。

▲宋仲基登上綜藝節目放閃愛妻。（圖／LINE TV提供）

▲宋仲基登上綜藝節目放閃愛妻。（圖／LINE TV提供）

宋仲基近日喜獲女兒，事業、家庭雙豐收，近期出演《拜託了冰箱》分享了與老婆Katy婚後的小故事，被主持人金成柱問及兩人怎麼稱呼彼此？他甜蜜回覆為「여보（韓文為老公、老婆、親愛的之意）」，由於妻子認為該單字韓語發音非常美，於是夫妻倆以「親愛的」稱呼對方。

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▲宋仲基看到。（圖／LINE TV提供）

▲宋仲基看到權聖晙廚師秒變小粉絲。（圖／LINE TV提供）

除了感情上的甜蜜互動，宋仲基還談到了與老婆在義大利的生活，他因此義大利料理，節目組特別邀請黑白大廚冠軍的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙廚師來到現場，讓他秒成小粉絲現場告白：「我非常想見他！對於燉飯翻鍋的畫面非常印象深刻。」甚至緊張到不敢正眼看權聖晙廚師的羞澀模樣，讓全場大笑不已。

節目上，輪到打開宋仲基冰箱時，主持人問：「冰箱的東西都可以用嗎？」寵妻狂魔宋仲基也不忘把老婆掛在嘴邊說：「我老婆說冰箱裡的東西請盡情使用！」讓現場充滿粉紅氣氛。而冰箱裡罕見的食材讓現場的主廚們都嘖嘖稱奇，燉飯主題對決還讓宋仲基吃了之後大喊：「Mamma Mia！」反應笑翻所有人。

▲▼宋仲基不斷放閃妻子，讓一旁的。（圖／LINE TV提供）

▲▼宋仲基不斷放閃妻子，讓一旁的李熙俊也不遑多讓。（圖／LINE TV提供）

▲▼ 宋仲基。（圖／LINE TV提供）

同場嘉賓李熙俊放閃也不遑多讓，他提到結婚後他和老婆李惠貞經常邀請朋友來家中聚會，至今已接待了至少700位以上的客人，宋仲基也曾是座上賓，而每次都會為客人準備不同的料理，例如孫錫久來的時候就特別準備了鮭魚紙包料理，還透露老婆可以15分鐘就完成料理：「我老婆的料理技術非常棒，她總是能用簡單的食材變化出驚艷的菜餚。」冰箱內的漬蔥好吃到讓宋仲基眼冒閃光！主持人還現場提出邀約，希望李惠貞來上節目進行挑戰！《拜託了冰箱》每週日晚上10點LINE TV跟播韓國。

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