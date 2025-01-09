洛杉磯野火「陶晶瑩跟女兒在當地」！Janet住9年吐嚴重現況：持續蔓延

記者潘慧中／綜合報導

美國加州洛杉磯7日發生大規模野火，造成濃煙籠罩、大量房屋損毀。剛好在當地的陶晶瑩馬上發文報平安之外，定居此處約9年的Janet（謝怡芬）也透露：「消防員和急救人員一直沒休息，一直為我們的家人、 我們的房子（在搶）救。」

▲陶晶瑩發文報平安。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）



陶晶瑩9日中午在Threads發文表示，她和18歲女兒荳荳雖然目前剛好在洛杉磯，但一切平安無事，「希望大火不要再延燒。希望大家都平安」，這才讓粉絲鬆了一口氣。

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▲陶晶瑩和女兒剛好在洛杉磯。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）



此外，2015年結婚後居住在洛杉磯的Janet也感慨發文表示，大火仍舊肆虐中，「這場災難太過嚴重」無論是消防人員或醫護人員，每個人都一直沒休息地在搶救受祝融侵襲的房子和居民，「感謝所有辛苦為我們冒著生命危險的人！」

▲▼Janet的房子和家人都沒事。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）



對於每位傳訊息關心安危的人，Janet深表感激，「我們一家人和房子都沒事！」然而，針對部分沒這麼幸運的朋友，她也表示願意伸出援手，「請讓我們知道我們可以做些什麼幫助！」

▲Janet發文報平安。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）