春風受Lulu邀約現身《夜市王》！揭私下兩人互動　爆很少逛夜市原因

記者孟育民／台北報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》競賽進入到第9集冠軍前哨戰「新創料理」，四強夜市究竟哪兩強能拿到冠軍戰門票？這次特別邀請到飛行嘉賓春風見證最後兩強出爐，春風笑說自己很少逛夜市，但上次逛夜市是和Lulu一起，這次上《夜市王》也是因為Lulu熱情邀約，不過為了品嚐美食，春風可以為了一碗控肉飯從台中殺下彰化再開車回來，完全不手軟。

▲▼ 《夜市王》春風擔任第9集「創新料理」飛行嘉賓評審。（圖／ 緯來電視網提供）

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春風愛吃美食，私下很少逛夜市原因竟是「怕麻煩」，他坦言一到夜市路人粉絲紛紛要拍照，不是因為太紅的問題，而是不好意思拒絕源源不絕要合照的人潮。他強調即便逛夜市遇到熱情的粉絲請客，一定會付錢，絕不會凹人家。主要生活圈在台中的春風也說自己平常就是混跡一中商圈，除了為家鄉的夜市加油外，也喜愛夜市裡的各種小吃，從牛排、飲料到木瓜牛奶、冰淇淋樣樣都吃。

▲春風透漏很少逛夜市，因為會很難走出去。（圖／ 緯來電視網提供）

至於問起這次擔任飛行嘉賓「評審的評審」心情如何？他笑說上次最後一次逛夜市是和Lulu一起錄製實境節目，加上兩人本來就熟，所以當Lulu開口邀請時，他二話不說就答應：「Lulu叫我來的啦，問我要不要來節目吃東西，其實我真的不知道是要來當評審，以為只是單純來吃夜市美食。」不過對於美食挑嘴的程度，春風可是一點都不含糊，私下的他可以為了一碗控肉飯，從台中驅車南下彰化一飽口福。