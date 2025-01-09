宋慧喬15歲入行「大、小謠言沒停過」　罕見吐心聲：扯到家人心都碎了

記者吳睿慈／綜合報導

「國民女神」宋慧喬年僅15歲就入行，1996年參演電視劇《初戀》出道，直到後來主演《順風婦產科》與《秋日童話》爆紅，知名度一路往上漲。然而，她出道28年以來，大大小小謠言沒停過，甚至有友人直接問她「那是真的嗎」，她已無感，謠言卻扯到家人，令她感到心痛，8日登上談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》罕見吐心聲，「扯到家人心都被撕裂了」。

▲宋慧喬15歲入行以來，大、小謠言沒停過，曾經動搖過，但現在已經淡定面對了。（圖／翻攝自tvN）



宋慧喬睽違23年登上談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，近幾年鮮少接受正式訪問，她承認自出道以來，有很多不是事實的謠言盛傳，「如果受訪時或是跟我不熟的人來問我，我就會說『我也是聽說的，你去問問製造謠言的人吧，我也不知道的事，不知道該怎麼回答』」，對於謠言她已經看得淡然，「真的被罵太多了，如果看到有惡評，我沒關係，但是如果扯到家人，我的心就像被撕裂了。」

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▲宋慧喬罕見吐心聲，如果謠言扯到家人，她會非常心痛。（圖／翻攝自tvN）



出道初期時，宋慧喬就被大大小小的謠言纏身，「因為職業的關係，我如果聽到了，受到動搖的時候很多，有時候也會覺得『這有點太超過了吧』」，某次在聚會中，她再度聽到傳聞，當下正面回應：「我也不知道的事，沒什麼要說的」，漸漸地開始對於謠言麻木。

▲宋慧喬曾經對自己沒自信，現在學會愛自己。（圖／翻攝自tvN）



看似擁有風光與華麗的資歷，宋慧喬過去其實對自己沒自信，直到遇上編劇盧熙京，對方告訴她「妳要第一個先知道愛自己，才可以給周邊的人更多愛，然後妳就會看見更好的世界了」，於是她慢慢地找到愛自己的方式，長達5年的早上與晚上都會修行（類似冥想），成就現在的宋慧喬。