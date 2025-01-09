正面迎向人生下半場　小彤老師曝光最新病況宣布喜訊

記者葉文正／台北報導

兩性暢銷作家楊小彤去年初發現罹患胰臟癌，積極對抗病魔，歷經12次化療後，今天她也宣布好消息，最新一次檢查發現，胰臟癌並沒有轉移，五年內每三個月檢查一次是未來重點。

▲小彤老師熱心公益。（圖／翻攝小彤老師臉書）

楊小彤今日開心宣布：「放榜了！經過電腦斷層與正子掃描，再次確認我暫時沒有轉移或復發。胰臟癌之所以被稱為『癌王』，主要是因為復發轉移率極高、五年存活率極低。即使是初期第一二期，即使經過惠普手術切掉了五個器官--膽管、膽囊、十二指腸與部分胰臟及胃，即使經過艱辛的12次化療，還是有高達六、七成會復發或轉移！而且，一旦轉移或復發，就是末期！！」

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▲小彤老師(右)每次化療都相當辛苦 。（圖／翻攝自Facebook／楊小彤）

她也表示，之後每三個月一次的檢查，就是命運宣判的時刻。也就是說，在挑戰五年存活率前，還有十幾次「開盲盒」的時刻。她希望保持樂觀的心情，做好最壞的打算，萬一復發或轉移，那，就再次迎戰吧！誰怕誰？

▲小彤老師手被夾到都無知覺。（圖／翻攝臉書）

而她在之前就做好慈善捐贈等任務，她也悄悄將「愛玩美診所」進行股權轉移，小彤說：「很多人想承接我的醫美診所。開出的條件也很誘人，但我幾經考慮，覺得讓現有員工認購股份，是最好的安排。因為他們都跟我超過十年，對診所十分熟悉，客人就不須面對診所轉換造成適應上的困擾。」

▲小彤老師努力抗癌。（圖／帽筆生花工作室）

而她在12次化療期間，歷經好友驟逝，父親離世等打擊，但她為了她所愛或是最愛她的家人朋友，仍勇敢繼續對抗病痛，保持樂觀態度，只是掉髮等嚴重副作用，也幾乎將她折磨的不成人形。