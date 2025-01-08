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家家不過生日「背後原因有洋蔥」　揭今年有好消息！

記者蔡琛儀／台北報導

家家今（8日）迎接42歲生日，她坦言近年來不怎麼過生日，「每到這時候，才發現時間過得這麼快，其實自從媽媽不在之後，生日的感覺就變了，內心多了一份感傷。」家家也感性地表示「除了家人們，我還有支持我的粉絲和同事，他們年復一年都沒有改變對我的喜歡，讓我感受到很多力量，我希望自己能一直保有初心、繼續唱歌給大家聽。」至於生日願望，家家則說：「大家平安健康最重要！」

▲▼家家生日宣布今年上半年發片。（圖／相信音樂提供）

▲家家對於臉上的疤很豁達。（圖／相信音樂提供）

而她也宣布，終於確定在今年上半年推出睽違幾年的新專輯，錄音工作順利殺青恰好在生日前夕，當工作人員為她準備生日蛋糕並送上祝福時，她既驚訝又感動，害羞笑說：「讓大家等這麼久真是不好意思，這張專輯對我來說是重生的開始，謝謝同事們一直以來對我的照顧，我的生日禮物就是大家好好休息。」

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而她過去的經典歌〈家家酒〉、〈命運〉，在YouTube上分別獲得了近7800萬和6800萬的觀看次數，隨著農曆新年即將來臨，家家也接到來自各方的尾牙與商演邀約，2024年末的演出行程一場接一場，這兩首人氣神曲更成為企業尾牙的指定演唱曲目，每次登台演唱，都能引發全場歌迷的熱情大合唱，家家笑說：「雖然不太清楚〈命運〉為什麼去年會突然爆紅，但每當聽到台下的歌迷一同合唱，我的心裡都很感動，謝謝大家的喜愛。」

▲▼家家生日宣布今年上半年發片。（圖／相信音樂提供）

▲▼家家生日宣布今年上半年發片。（圖／相信音樂提供）

▲▼家家生日宣布今年上半年發片。（圖／相信音樂提供）

家家去年推出單曲〈身體會記得〉，並發起「不孤獨分享計畫」募集活動，請大家分享各自身上疤痕的故事，家家也提到：「五歲的時候，我在院子裡的搬運車上面蹦蹦跳跳，結果大摔倒跌下來，臉上受傷噴血，當時大過年的，我們全家人都嚇到，趕快送我去醫院。」儘管臉上留下了疤痕，家家並不打算將它去除，「它身上有我的故事，而且還會因此累積其他小故事，所以我很自在。有疤痕只是看起來不完美，但是讓你很特別，讓你跟別人不一樣又一樣漂亮！」

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