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邱軍撞死運將還肇逃遭收押　昔日PK對手阿布絲不忍說話：做錯事要負責任

記者蔡琛儀／台北報導

原民歌手阿布絲推出新專輯《QUEENDOM》，今（8日）舉辦發片記者會，她過去曾和近期遭爆開車撞死運將，還肇逃的邱軍，在《聲林之王3》PK，今天也不免被問到對於邱軍事件的的看法，她表示兩人沒有私交，只有那次節目合作，「為死者家屬默哀，做錯事要勇敢負責任。」

▲▼ 阿布絲全新專輯《QUEENDOM》Listening Party。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 阿布絲推出全新專輯《QUEENDOM》。（圖／記者黃克翔攝）

邱軍昨深夜被法院裁定羈押禁見，今爆出警方發現他事發前曾與女友、友人在居酒屋吃飯，而女友更證稱邱軍有喝酒。阿布絲強調：「再次呼籲喝酒不開車，安全最重要！」更說自己若遇到友人喝酒後還想開車，一定會馬上勸導，或甚至把對方的車鑰匙直接收走，親自幫對方叫車，送他離開，「等他清醒會感謝我。」

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阿布絲專輯同名新歌〈QUEENDOM〉MV請到媽媽和外婆跨刀拍攝，但她透露，其實70多歲的外婆近期被診斷出罹患食道癌，「我拍攝前幾在外面工作，接到電話說阿嬤倒下了，我說那就不要讓她上來，在醫院休養就好，但她為了要拍攝都打扮好了，後來還是很謝謝公司一直幫我注意她的狀況，趕快拍完結束讓她回東部治療。」

▲▼ 阿布絲全新專輯《QUEENDOM》Listening Party-majin,阿布絲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲阿布絲和嘉賓majin。（圖／記者黃克翔攝）

而外婆和媽媽相當開明，不會特別干涉她的感情狀況，單身4年多的阿布絲笑說，之前開玩笑跟家人說要帶男友回家，「外婆就說，不要想有的沒的，先把事業做起來。」而她之前上了聯誼節目，也認識了一名大她一歲的ABC，對方正在準備考澳洲牙醫碩士，她欣賞對方有上進心，但坦言因對方忙念書、自己有工作，至今都還沒約出來，但彼此還是會訊息互相關心。

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