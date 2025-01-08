蘿拉詐財8位數！蔡阿嘎夫妻陷風波首露面「官司後續曝」　鬆口員工驚人年終

記者孟育民／台北報導

YouTuber蔡阿嘎的前員工蘿拉（林沛蓁）日前被爆出用AB合約詐財8位數，她在去年跨年夜發文坦承違法，並對前老闆提出三大指控，過程中又爆出警方在蘿拉家中搜出喪屍煙彈，消息曝光後引發外界關注。蔡阿嘎、二伯今（8日）在風波後首露面出席活動，氣色相當好，對媒體提問都有問必答，蔡阿嘎坦言現在就是交給律師處理，「後續民事、刑事都有在處理，也有陸陸續續拿一點回來，那既然有一點收入，我們（年終）就可以回饋給所有其他受苦受難的同仁們。」

▲蔡阿嘎、二伯出席Hahababy聯名活動。（圖／記者孟育民攝）

蔡阿嘎在跨年夜遭到指控，他表示當下馬上就交給律師處理，「因為有很多是不實的文字，剛好跨年，本來是要出去跨年，但那天就在電視機前面跨年，小孩比較可憐，他們本來期待要去看煙火。」被問到發現事件後首次看到蘿拉的反應？他則說：「看到他沒有痛罵，因為都有律師在場，沒有影片中那麼火爆，大家就理性溝通，該付的刑責，該還的還一還就好，後面就是法庭上見了啦，他也不會約我吃飯。」

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▲蔡阿嘎心情很好，坦然面對新年。（圖／記者孟育民攝）

雖然公司經歷不少風波，但蔡阿嘎今年年終依舊很大方，他坦言發的獎金也給得比往年多一點，甚至有員工領了年終後，年薪破百萬，目前灑出去的錢已經超過7位數，「因為員工都算是跟我們蠻久了，所以都會陸陸續續成長！」