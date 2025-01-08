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2025開年3韓劇開追！霸道女總裁遇上《我的完美秘書》…2BL劇嗑新CP

記者陳芊秀／綜合報導

邁入2025年，台灣各家串流平台最新一週收視排行揭曉，大多是電影居冠，其中柯南最新劇場版《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》連續2週都是冠軍。而話題韓劇《照明商店》、《現在撥打的電話》、《魷魚遊戲》剛追完，又有跨年檔韓劇開播，《我的完美秘書》描述女總裁與暖男秘書的愛情故事，《ETtoday星光雲》整理最新一週串流收視排行。

friDay影音／娛樂圈幕後《星星閃耀的夜晚》

▲▼friDay影音收視週榜（12/30-1/5）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（12/30-1/5）。（圖／friDay影音提供）

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《星星閃耀的夜晚》於2024年12月23日開播，描述一位被公司解雇的明星製作人「姜秀賢」，與一位被淘汰的練習生「劉振宇」攜手追尋夢想的故事。故事以娛樂圈挖掘明星的世界為背景，女主角找來53歲高賢廷，26歲厲雲飾演練習生。劇集在南韓收視節節升高，最新第6集刷新開播以來最高紀錄2.4%。

▲▼收視週榜（12/30-1/5）。（圖／翻攝自韓網、日網）

▲《星星閃耀的夜晚》。（圖／翻攝自韓網）

Hami Video／當女總裁遇上暖男秘書《我的完美秘書》

▲▼Hami Video收視週榜（12/30-1/5）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（12/30-1/5）。（圖／Hami Video提供）

Hami Video全平台收視第一是《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》，繼上周持續霸榜冠軍，緊接著療癒韓劇《我的完美秘書》開播。該劇描述獵人頭公司的女性CEO「姜智允」，除了工作以外什麼都不會，全靠身邊的暖男秘書「劉恩浩」為她打點一切。由韓志旼搭檔李浚赫演出，兩人身高差21公分，且扭轉了霸道總裁向來都是男性演出的刻板印象，1月3日剛開播就火速圈一票CP粉。

▲▼收視週榜（12/30-1/5）。（圖／翻攝自韓網、日網）

▲《我的完美秘書》。（圖／翻攝自韓網、日網）

iQIYI／《冬至》霸榜2週

▲▼iQIYI收視週榜（12/30-1/5）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（12/30-1/5）。（圖／iQIYI提供）

黃景瑜搭檔女星孫千主演的懸疑愛情劇《冬至》上週超越探案類型劇《獵罪圖鑑2》，2025開年首週也繼續稱霸收視第一，男女主角復合愛是吸引收視的亮點之一。而開年年度大戲《白月梵星》7日正式開播，下週收視榜勢必有一波大洗牌。

KKTV／《孤獨的美食家》2025跨年特別篇

▲▼KKTV收視週榜（12/30-1/5）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（12/30-1/5）。（圖／KKTV提供）

日本跨年必追節目除了《紅白歌唱大賽》，還有《孤獨的美食家》跨年特別篇了。松重豐傳出即將告別自己的系列代表作，讓2025跨年特別篇格外受到關注。同時兩部話題BL劇在KKTV平台熱播，一部是日本改編南韓BL漫畫《未成年~青澀的我們笨拙地進行中》，描述兩個不同背景的高中生不知不覺中萌生感情，另一部是台劇《看見愛》，描述聽障看護與富二代的愛情，兩部BL劇都狂圈粉絲，《未成年》6日剛播畢，《看見愛》則是8日播出大結局，各自都掀起一波追劇熱潮。

▲▼BL日劇《未成年~青澀的我們笨拙地進行中》。（圖／翻攝自X）

▲BL日劇《未成年~青澀的我們笨拙地進行中》。（圖／翻攝自X）

▲▼KKTV收視週榜（12/30-1/5）。（圖／KKTV提供）

▲BL台劇《看見愛》。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《九重紫》4週第一

▲▼LINE TV收視週榜（12/30-1/5）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（12/30-1/5）。（圖／LINE TV提供）

重生宅鬥陸劇《九重紫》連續4週收視第一，第2、3名是台劇《阿榮與阿玉》以及陸劇《好運家》，前10名有5部台灣節目，4部陸劇，台灣與大陸戲劇也悄悄展開收視對決。緊接著8日楊紫、李現主演的《國色芳華》在台灣正式上架，也將影響整個收視排行。

MyVideo／韓劇版《回到20歲》

▲▼MyVideo收視週榜（12/30-1/5）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（12/30-1/5）。（圖／MyVideo提供）

MyVideo收視第一是李善均電影《寂噤計畫》，緊接著收視第二名是韓劇《回到20歲》。而《回到20歲》從2014年電影版開始，不斷被各個國家翻拍，現在又被製作電視劇版，故事從70歲老奶奶「吳末順」意外變成20歲「吳杜莉」開始，為了重拾歌手夢想，變成女團成員的過程，演員陣容由「國民媽媽」金海淑、《黑暗榮耀》「小宋慧喬」鄭知蘇與《雲畫的月光》振永主演，鄭知蘇與振永的組合也叫人期待。

▲▼收視週榜（12/30-1/5）。（圖／翻攝自韓網、日網）

▲《回到20歲》從韓片又翻拍成韓劇。（圖／翻攝自韓網）

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