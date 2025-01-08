27歲仍被禁止外宿　陽帆愛女安吉戀情觸礁、分手富二代

▲安吉唱紅《影后》插曲，工作忙碌，卻傳出和男友情斷。

圖文／鏡週刊

陽帆的星二代女兒安吉，最近因為唱紅《影后》插曲〈想像我們〉，聲勢水漲船高，更趁勢發行首張實體創作專輯《Caramel Eyes焦糖眼》。不過事業得意卻傳出情場失意，忙於各種工作的她和交往2年多的富二代男友Shang戀情觸礁，父母也希望她現在能更專心打拚事業。

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▲安吉（右）曾參與實境節目《為你唱情歌》。 （圖／翻攝自《為你唱情歌》IG）

安吉是家中老么又是女兒，一直是陽帆夫婦的心頭肉，媽媽從小對她管教很嚴格，連高中畢業旅行都陪著一起去，至今都還不能讓她外宿，也因此安吉和男友鮮少有兩人的私人空間，加上去年她忙著創作，男友也經常飛去國外，交往2年多來都是聚少離多，近日甚至傳出兩人已經分手。

熱戀時 男友名不迴避

▲安吉（右）備受父親陽帆（左）寵愛，但星二代光環也讓她壓力不小。（圖／翻攝自安吉IG）

今年34歲的Shang，比安吉年長7歲，過去在美國哥倫比亞大學修心理學，據悉，他家中開連鎖餐廳，家境富裕，外型帥氣又是ABC，很受女生歡迎。他曾在社群寫道，自己在2018年回到台北，「除了幫家庭事業以外，都在練酒量，不然就是約會」，分享過去在紐約的生活是「活得最像一個藝術家、靈魂最自由」。

前年安吉發片時，曾透露主打歌〈我夢見你做壞事〉是為男友寫的，而且還是由Shang親自填詞，更將Shang的本名「周尚頤」大方打在歌曲資訊中，算是兩人的愛情結晶。

交往前 莫允雯參一腳

▲莫允雯（右）曾發文澄清自己和Shang（左）是好友關係。（圖／翻攝自莫允雯IG）

安吉出道較晚，平常經濟多靠家裡資助，但非常愛過耶誕節的她，前年還花下2萬多元買投影機送男友當禮物，但是用12期分期付款，當時男友也回送了要價3萬元的名牌項鍊。

不過最近安吉因為忙碌於創作並接商演，將心力全部投注在新專輯宣傳，同時傳出和男友的戀情已經破局，據本刊調查，安吉和Shang感情的確陷入冷淡期，兩人也暫時先退回朋友關係。

▲安吉和Shang交往2年多，男方曾在社群po出兩人合照。 （圖／翻攝自周尚頤IG）

其實Shang和安吉交往前，本刊曾報導他和莫允雯在社群留下相當親密的照片，其中有一張Shang手拿花束，莫允雯則對著鏡頭送上飛吻，畫面看來非常有愛，還有兩人前胸貼後背的零距離合照等，雖然莫允雯事後表示跟Shang只是很好的朋友，兩人的曖昧仍舊傳了好一陣子。而安吉對於男友的花邊，則表示自己都清楚狀況，和莫允雯也都是朋友。



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