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文青男團赴日「和美女泡溫泉」　竟被說：需要廢棄清理

記者蔡琛儀／台北報導

雙人組合「 Theseus 忒修斯」（忒，音「特」）由雙主唱劉志正（小正）和高翔煜（翔煜）組成，近日昨推出全新單曲〈廢棄清理〉，想分享戀情結束後，「丟掉一起生活的痕跡，能丟掉所有回憶嗎？」的反思，MV請到高爾宣哥哥高爾賢執導、同門師姐張俐晴出任女主角。

▲▼Theseus忒修斯〈廢棄清理〉。（圖／抓馬文化提供）

▲Theseus忒修斯推出新歌〈廢棄清理〉。（圖／抓馬文化提供）

此外，他們還前往日本越後湯澤取景拍攝MV，見到雪景更是覺得新鮮，翔煜表示：「雖然穿著戲中清潔員的衣服非常的冷，但還是非常開心。」小正則表示偷嚐了車站附近的雪，但訝異沒什麼味道，笑稱：「可以帶果醬來配。」 

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雖然Theseus 忒修斯和女主角張俐晴原本不熟，但藉由這趟 MV之旅成為好友，某一晚在日本，睡不著的張俐晴遇到晚歸的翔煜，半夜三點多的談心，讓張俐晴爆料：「聽完他的故事，原來那一天也有人需要廢棄清理。」而飾演前男友的小正跟她有肢體親密戲，讓從沒演過戲的他很煩惱，幸虧張俐晴要他別顧忌，「該怎麼演就怎麼演！」讓小正心理壓力減輕不少，他也感謝張俐晴給予幫助，打趣說：「如果只有我們兩個男生的話，這個MV確實會不太好看。」

▲▼Theseus忒修斯〈廢棄清理〉。（圖／抓馬文化提供）

▲Theseus忒修斯MV請到同門師姐張俐晴出任女主角。（圖／抓馬文化提供）

〈廢棄清理〉創作靈感來自於路旁等待回收的大型傢俱，翔煜憶及當時甚至在物件中看到滿地的合照，「連照片都丟棄，代表『家』也不在了。」感嘆那些不想再被人提起、也不願打包清理的情感廢棄物，小正也說：「在每一段感情裏，總有多多少少充滿紀念意義的物件，是人們結束一段感情之後，最不想打包清理的東西。」因此想表達對每個人而言，割捨過去很兩難的狀態，但想藉〈廢棄清理〉，呼籲大家：「別忘了在看得見回憶的信物裏，聽聽自己真實的聲音。」

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