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趙露思恐難擺脫經紀公司！陸媒分析「最糟情況」　官方聲明藏玄機

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸人氣女星趙露思近日因健康亮紅燈，甚至患上失語症、不良於行，接著爆出與所屬經紀公司「銀河酷娛」之間的糾紛。近日，趙露思聲明中透露有憂鬱傾向，甚至暗指曾遭到公司老闆暴力。然而，因為目前並未拿出具體證據證實指控，導致輿論出現兩極化。與此同時，「銀河酷娛」僅發表簡短聲明，表示「一直堅定與趙露思女士站在一起應對所面臨的困難」，並強調會將藝人的健康作為優先，但提到「靜候歸來」更顯示公司不願放手的態度。

▲趙露思恐難與公司解約脫身。（圖／翻攝趙露思微博）

▲趙露思健康亮紅燈，全面停工中。（圖／翻攝趙露思微博）

根據陸媒《網易新聞》的分析，這場合約糾紛中，趙露思恐處於不利局面。報導指出，「銀河酷娛」在聲明中未直接回應趙露思提出的解約要求，反而以友善而堅定的語氣傳遞出不願終止合作的訊息。知情人士更透露，雙方的經紀合約可能長達12年，對趙露思而言，要脫離現有公司幾乎不可能，如果執意解約，或需支付龐大的違約金，恐怕只剩「退出娛樂圈」這個選項。

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▲趙露思恐難與公司解約脫身。（圖／翻攝趙露思微博）

▲趙露思恐難與公司解約脫身。（圖／翻攝趙露思微博）

趙露思的工作室也曾發聲明解釋，表示她在拍攝新劇《戀人》期間努力準備，投入大量時間與精力，卻在去年12月18日因健康問題中斷工作，並在醫囑下積極休養。然而，輿論指「銀河酷娛」此次聲明用語看似溫和，實則態度強硬，甚至有媒體直指公司採取高明的公關技巧，在維護自身形象的同時，也進一步抹煞趙露思的解約可能性。

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