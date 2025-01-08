籃籃不應援後找到新工作　靠小抄記步驟廚藝待加強

記者葉文正／台北報導

除夕特別節目《民視第一發發發》金紅大廚單元，主持群浩角翔起、楊繡惠、梁赫群、嚴立婷、籃籃以及嘉賓張文綺、巫苡萱到節目，這次分成年菜大比拚，邀請到知名主廚吳秉承擔任裁判長，由兆麟師以及水蛙師分別帶領藝人的「金廚隊」及「紅廚隊」PK做年菜料理！節目分成令人垂涎欲滴的「深夜時刻最誘人料理」、「好運來創意大菜」兩隊PK，還有三位五星級廚師難得一見的拿手菜大秀。節目最後勝出整隊可以享用年菜大餐。

▲嚴立婷(左起)、籃籃、楊繡惠以及梁赫群一起做菜。（圖／民視提供）

主持人阿翔說很難得小龍年除夕特別節目這次用做菜PK的方式進行，這次有主持群之中只有楊繡惠、嚴立婷可能有在下廚，巫苡萱有丙級執照，其他人都是零廚藝的！突然張文綺從零廚藝浩子身上拉出一張「A3大抄」，滿滿的菜色食譜小抄還圖文並茂，讓身為餐飲業老闆娘的張文綺說：「好險有這樣的隊友，我放心多了。」

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▲巫苡萱(左起)、阿翔、張文綺、浩子以及兆麟師。（圖／民視提供）

籃籃更是掏出滿滿的手寫小抄，記下每一個做菜步驟，不擅廚藝的藝人為了節目好，還特別去找五星級主廚拜師學藝，錄影時卻是小抄滿天飛、花招百出也讓專業廚師苦笑不得。

▲兆麟師(左起)、張文綺、評審長吳秉承以及浩子。（圖／民視提供）

主持人浩子語出驚人的說：「除夕節目預算充足，這次居然邀請到『韓星』來參加」，全場藝人一直驚呼怎麼可能，只見「台灣孔劉」梁赫群一個箭步搶下麥可風用說：「大家好！我是讓大家心寒的『寒星』」，讓一旁的搭檔嚴立婷翻了一個大白眼，楊繡惠更是臉黑的說何止韓星，還有一位國際巨星「楊紫瓊」在現場，她也突然擺起功夫POSE，一來一往超爆笑互動讓全場笑翻。

看完爆笑訪問，廚師評審長吳秉承嚴格的說：「看到誰拿小抄就會沒收」，認真的態度讓全場驚呼連連，最後由「金廚隊」由浩角翔起帶領張文綺、巫苡萱，「紅廚隊」楊繡惠、籃籃、梁赫群以及嚴立婷一隊，進行又吵又歡樂的料理比賽。