ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王心凌八度登《紅白》服裝超火辣！　歌單藏巧思：遇到讓你心電心的人

記者孟育民／台北報導

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》廣邀眾星齊聚一堂，陪伴觀眾迎接新春。「甜蜜天后」王心凌第八度登上《紅白》舞台，首次擔任「紅白大使」，以甜美且充滿能量的表演為節目揭開序幕，身穿紅色洋裝的她甜蜜登場，洋裝右腰鏤空愛心設計令人驚豔，率領20位舞者，仿佛在她的每個舞步中都流淌著愛的氣息。王心凌把在網路上大獲好評的演唱會橋段，毫不藏私的搬來紅白舞台現場，準備在除夕夜與全台團聚熱唱，帶來夯曲〈一律建議分手吧〉、〈心電心〉，活力四射的表演瞬間點燃全場熱情沸騰。

▲▼王心凌登上紅白。（圖／台視提供）

▲▼王心凌登上《紅白》火辣開場。（圖／台視提供）

▲▼王心凌登上紅白。（圖／台視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

主持人Lulu黃路梓茵緊接著登台，幽默大玩諧音梗：「舊的不去，新的（Cyndi）不來！」王心凌也開心接話，表示：「舊的通通過去了，不好的都過去了，新的、好的都會在蛇年開始來到！」她透露，過去兩年都是在電視機前觀看《紅白》，今年能回到舞台演出感到特別興奮，並預告2025年將繼續帶著「SUGAR HIGH 2.0演唱會」到全世界各地，與更多粉絲分享音樂的感動。

▲▼王心凌登上紅白。（圖／台視提供）

▲王心凌演出藏巧思。（圖／台視提供）

談到此次開場歌單的用心設計，王心凌精選了兩首與愛相關的歌曲，獻給那些在感情中遇到波折的朋友：「不好的人就一律建議分手吧！愛自己、善待自己，才會遇到那個讓你心電心的人。」透過表演，不僅把滿滿的祝福藏在音符中，更希望為每一個人傳遞溫暖和力量。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

推薦閱讀

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

影／最強尾牙！吃到一半「許光漢突然上台！」　全場嗨爆：座位都空了

影／最強尾牙！吃到一半「許光漢突然上台！」　全場嗨爆：座位都空了

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

艾瑞絲隆乳「罩杯暴風升級B→D」！　忍痛變美曝心聲：我會撐下去

艾瑞絲隆乳「罩杯暴風升級B→D」！　忍痛變美曝心聲：我會撐下去

阿Ken失手狠砸綜藝大哥！　「見對方血流如注」下跪道歉：非常後悔

阿Ken失手狠砸綜藝大哥！　「見對方血流如注」下跪道歉：非常後悔

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

影／最強尾牙！吃到一半「許光漢突然上台！」　全場嗨爆：座位都空了

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

艾瑞絲隆乳「罩杯暴風升級B→D」！　忍痛變美曝心聲：我會撐下去

阿Ken失手狠砸綜藝大哥！　「見對方血流如注」下跪道歉：非常後悔

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王心凌, 紅白, 2025超級巨星紅白藝能大賞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《璀璨帝國》爆肌凱文驚喜加盟！　「8億台幣神片」同居舊愛騙簽證
  2. 郭書瑤穿睡衣上街蹦出半球！　「解放低胸」事業線看光
  3. 《007》女星拍節目出意外！「胸部假體破裂」動手術：拿命在賭
  4. 楊貴媚脫口：失業了「我要離家出走！」　曝大愛台特殊規定「要尊重規矩」
  5. 前女友「墮胎內幕」搬上大銀幕　羅比威廉斯懺悔痛認：我是愚蠢的男友
  6. 籃籃不應援後找到新工作　靠小抄記步驟廚藝待加強
  7. 獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」
  8. 趙露思恐難擺脫經紀公司！陸媒分析「最糟情況」　官方聲明藏玄機
  9. 一粒甜笑同框雙胞胎姊！　合照飄仙氣她喊：難得一起
  10. 鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366