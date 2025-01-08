王心凌八度登《紅白》服裝超火辣！　歌單藏巧思：遇到讓你心電心的人

記者孟育民／台北報導

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》廣邀眾星齊聚一堂，陪伴觀眾迎接新春。「甜蜜天后」王心凌第八度登上《紅白》舞台，首次擔任「紅白大使」，以甜美且充滿能量的表演為節目揭開序幕，身穿紅色洋裝的她甜蜜登場，洋裝右腰鏤空愛心設計令人驚豔，率領20位舞者，仿佛在她的每個舞步中都流淌著愛的氣息。王心凌把在網路上大獲好評的演唱會橋段，毫不藏私的搬來紅白舞台現場，準備在除夕夜與全台團聚熱唱，帶來夯曲〈一律建議分手吧〉、〈心電心〉，活力四射的表演瞬間點燃全場熱情沸騰。

▲▼王心凌登上《紅白》火辣開場。（圖／台視提供）



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主持人Lulu黃路梓茵緊接著登台，幽默大玩諧音梗：「舊的不去，新的（Cyndi）不來！」王心凌也開心接話，表示：「舊的通通過去了，不好的都過去了，新的、好的都會在蛇年開始來到！」她透露，過去兩年都是在電視機前觀看《紅白》，今年能回到舞台演出感到特別興奮，並預告2025年將繼續帶著「SUGAR HIGH 2.0演唱會」到全世界各地，與更多粉絲分享音樂的感動。

▲王心凌演出藏巧思。（圖／台視提供）

談到此次開場歌單的用心設計，王心凌精選了兩首與愛相關的歌曲，獻給那些在感情中遇到波折的朋友：「不好的人就一律建議分手吧！愛自己、善待自己，才會遇到那個讓你心電心的人。」透過表演，不僅把滿滿的祝福藏在音符中，更希望為每一個人傳遞溫暖和力量。