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吳青峰破紀錄「6場演出唱破百首歌」　開放觀眾半價退票...結局曝光

記者蔡琛儀／台北報導

吳青峰受邀回到女巫店，帶來六場「如果在冬夜，一個旅人」演出，昨（6日）劃下句點，每場演出開始後半小時，青峰都會幽默提醒「不想浪費時間迷路的人」，有機會以半價退票，然而六場的觀眾均未離席，而青峰與樂手們精心編排91首「冷門曲目」，每場歌單不同，加上點歌創下破百首歌的驚人紀錄，青峰透露，常常想著不確定自己能唱多久，想趁這次機會把人生愛歌都選唱一輪，但還是有些歌塞不進歌單。

▲▼吳青峰女巫店最終場。（圖／緒風提供）

▲吳青峰此次女巫店6場唱了破百首歌。（圖／緒風提供）

此次青峰唱了國語、台語、日語、韓語、英語等多個語種，包括日本天王藤井風以及南韓獨立樂團Jannabi，還有王菲、潘越雲、萬芳、林宥嘉、林憶蓮、Frank Sinatra、岑寧兒，青峰笑稱有「中年學習」的感覺，耗時耗力練唱許多從未嘗試的高難度歌曲，演出時眼睛甚至都無法離開譜架，音樂總監陳君豪也認為，這樣的歌單僅限600位觀眾聽到很可惜，笑說希望能在大巨蛋蓋一間女巫店，青峰也開玩笑附和：「這個距離比小巨蛋最前排的座位還近，應該賣8000，但票價依年份定，得等6000年後才能賣到8000了！」

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▲▼吳青峰女巫店最終場。（圖／緒風提供）

▲吳青峰昨晚迎接女巫店最終場。（圖／緒風提供）

吳青峰回想當初接到女巫店的邀約，一開始列了90多首曲目，當他將歌單交給陳君豪時，因擔心樂手負擔，還事先打預防針「排練時再篩選」，但陳君豪霸氣回應：「我有跟他們說曲目很多，但都不刪！」青峰也提到，儘管他曾經心生不忍，想刪去一些曲目，但編排過程中所有歌曲都完美排列在表格上，讓他相當感謝，為了搭配女巫店的限定演出，他更特別邀請金鐘得主雞肉飯（蕭仁傑）為他打造專屬的大聲公。

而他所屬的天團蘇打綠，向來尾牙演出重質不重量，今年他們接下緯創尾牙，將與傳奇天團Energy同場，接著則要全心準備2月22、23日台北小巨蛋演唱會。

▲▼吳青峰女巫店最終場。（圖／緒風提供）

▲吳青峰的特製大聲公。（圖／緒風提供）

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