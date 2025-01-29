2024翻車5韓星！泰一「捲多人性侵」還裝沒事　他酒駕找經紀人頂罪

記者張筱涵／綜合報導

2024年的南韓娛樂圈可說是相當不平靜，5位男藝人在私生活上都出現了爭議，其中2位更是涉及犯罪，尤其是前NCT成員泰一的性侵案更是叫粉絲驚訝不已。

崔敏煥：好爸爸形象崩塌

▲崔敏煥。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12）



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崔敏煥於2024年10月被前妻律喜爆料和聲色場所業者通話內容，可以聽見他在還是已婚身份的期間，多次打電話要求陪喝酒或幫忙預約小姐，即使被勸「店家都關門了，休假就跟妻子和小孩去旅遊吧，你就回家吧」、「敏煥啊，你就快點回家吧，家裡還有弟媳啊」，他都拒絕並回嘴「不要說這些奇怪的話，每天都待在一起了，（不喝酒）不行，我要喝酒」、「沒事啦，我今天是自由之身啊」。

不只如此，律喜更在影片中爆料崔敏煥會在喝醉後有不當舉動，像是將錢塞在她胸前等，這樣的爆料也讓崔敏煥的好人夫、好爸爸形象受到影響，不只暫停團體活動，也退出《超人回來了》。而他也因此被告發涉嫌性交易，獲不起訴結果後，他也特別發聲致歉：「未來我會盡全力以更負責任、更成熟的態度來努力展現更好的自己。我想藉此機會對所有仍然支持我的人說，真的很抱歉，也非常感謝你們。」

鄭雨盛：醜聞纏身，當眾致歉

▲鄭雨盛捲桃色緋聞。（圖／ETtoday資料照）



鄭雨盛於2024年11月被爆悄悄當爸，孩子的媽是名模文佳菲，他也透過經紀公司第一時間認了是事實，但彼此間沒有結婚計劃，沒想到這只是後續緋聞的起點，他接續被爆料疑似腳踏兩條船，一位是年僅26歲的圈外女友已交往1年，另一位則是穩定交往了10年的會計師女友，更驚人的是，他還被爆出和一名女性拍攝人生四格的親暱影片。

而鄭雨盛在一片風波中照常出席2024年的青龍電影獎，憔悴面容藏不住臉上黑眼圈，他對著所有觀眾致歉：「對不起，所有批評責難我都會接受，對於兒子，我會負起當爸爸的責任。」

金浩中：酒駕找人頂罪，開唱完才認

▲金浩中酒駕後說謊連連。（圖／翻攝自Instagram／hojoongng）



金浩中去年5月酒駕撞到計程車卻肇事逃逸，且後續找經紀人頂罪，他更在事情爆發後照開演唱會，門票收益賺進韓幣40億元（約台幣1億元），結束後才對外承認自己酒駕致歉，遭批「簡單來說就是，本來可以無罪，但因為失去信賴了，會影響到以後的活動，現在才選擇自首嗎」、「比起酒駕，扯謊才是更大問題」、「不想看到這個人了」，而金浩中最終被判有期徒刑2年6個月。

Suga：酒駕致歉

▲Suga服役間酒駕。（圖／翻攝自Instagram／agustd）



防彈少年團成員Suga在服役期間因酒後騎乘電動滑板車遭簡易起訴，從曝光的監視器畫面中，可見他戴著安全帽騎在人行道上，轉進自家社區大門時不慎跌倒被警方發現，血液酒精濃度高達0.227%，最後被判罰款韓幣1500萬元（約台幣37.5萬元）。

而Suga也在這件事情後於粉絲社群發表手寫信致歉：「我因錯誤行為讓粉絲及所有愛我的人感到失望與傷害，深感抱歉。今後我會努力反省自己的行為，不再犯錯。」

泰一：性侵案震驚粉絲

▲泰一涉嫌特殊強姦罪。（圖／翻攝自文泰一Instagram）



SM娛樂在2024年10月突宣布泰一因涉犯罪嫌疑退出團體NCT，在毫無消息的情況下掀起粉絲圈熱烈討論。而事後被發現，泰一所涉嫌的罪名為「特殊強姦罪」，他和2位友人趁一名女子喝醉後性侵，他也因為這件事情正式遭SM娛樂切割，「本公司與泰一的專屬合約已於2024年10月15日解除。」聲明中指出，泰一目前因刑事案件遭到檢方調查，這不但符合專屬合約中的解約條款，也因為已失去信任，經過協商後，雙方決定解除專屬合約。

令粉絲驚訝又心寒的是，南韓警方是在2024年6月13日接到受害者報案，而泰一在2024年6月14日還開直播與粉絲互動，更說「非常感謝大家的生日祝福，因為有大家的祝福，我才能度過這麼快樂的生日」。不只如此，他在8月的時候還照常出席NCT 127出道8週年見面會，當時在感言環節還說：「因為（出車禍）沒辦法參與表演，這次久違地正式與粉絲和成員們一起，感受到了以前沒有的心境，感到更加珍貴與感激，希望我們能長長久久。」這些行為都讓粉絲感到心寒又憤怒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。尊重身體自主權，請撥打110、113。