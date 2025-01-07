F級主播劉芯彤買豪宅看樣品屋　震驚「裝潢費3500萬」：已經哭倒

記者陳芊秀／綜合報導

前主播劉芯彤擁有F級傲人上圍，與老公「火星人」結婚，時常在社群分享生活點滴。她昨日（6）分享參觀建案的經歷，得知樣品屋裝潢費用高達3500萬，驚呼：「已經哭倒！」

▲▼前主播劉芯彤參觀豪宅樣品屋，得知裝潢費震驚。（圖／翻攝自臉書）

劉芯彤被鄰居邀請前去看建商最新完成的樣品屋，這間樣品屋坪數達180多坪，加上庭園綠地與畸零空間約200坪，裝潢費用高達3500萬。她驚訝寫道：「你沒看錯，就是3500萬！」她表示這筆裝潢費甚至超過許多人房子的總價，讓人直呼「我一聽嚇歪了」。

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曬出的照片中，樣品屋是透天厝，裝潢風格偏向現代簡約，整體空間採用開放式設計，以淺色調為主，搭配大理石紋地板，餐桌選用長型大理石桌面，搭配皮革質感的餐椅，牆面上的藝術畫作與乾燥花擺設為空間增添了些許藝術氛圍。

▲劉芯彤透露樣品屋裝潢費3500萬元。（圖／翻攝自臉書）

裝潢費有灌水嗎？對此劉芯彤進一步分享鄰居家的裝潢經驗，鄰居家140多坪，裝潢費用也花了2000多萬。而她坦言自家裝潢費用雖然不及樣品屋，但仍超過了原本的預算，甚至幽默地說：「不知道經費這麼少出來會不會變成戰地風？」她提醒民眾在購買毛胚屋前務必謹慎考量，因為裝潢費用「可能比拿出2成頭期款還要多很多」，並形容自己「已經哭倒了！」