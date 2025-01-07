Melody出國「導遊突掏出2串」！女兒被嚇到大哭 她藏陰影：文化不同

記者潘慧中／綜合報導

Melody（殷悅）近日在節目中談起跟團旅遊的經驗時，她透露曾帶女兒們飛去祕魯朝聖馬丘比丘，一開始看到當地人養了很多倉鼠時，本來很興奮，結果下秒看到導遊拿出兩串東西後，孩子瞬間大哭，「真的是難忘的人生經驗。」

▲Melody女兒曾在國外被嚇哭。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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Melody在《11點熱吵店》透露，當時抵達祕魯後發現，當地人會養很多倉鼠，而由於她家也有養寵物鼠，女兒們看了都非常興奮，未料導遊下秒就拿出兩根插滿倉鼠的棍子說：「這是這裡最好吃的！」

▲▼Melody女兒本來很興奮，結果一看到導遊掏出的東西馬上哭出來。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



女兒們瞬間放聲尖叫大哭，Melody也完全不敢吃，更是不敢多看一眼，「那好像我的寵物Coco，要是插在那個上面怎麼辦？！」她直言這就是文化的不同，就算導遊說當地養倉鼠就是為了吃，她仍無法接受。

▲Melody坦言這是難忘的人生經驗。（圖／翻攝自Facebook／Melody時尚媽咪）



Melody回想起此事，依然覺得有陰影，「我會傷心的，oh my god!他們說吃起來像雞肉，他們還賣那個毛！」