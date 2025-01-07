3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

記者陳芊秀／綜合報導

日本2025年大河歷史劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》開播下猛藥，首集出現4個全裸女屍趴地的震撼場面，其中3位是知名AV女優，引發日網熱議。而這場裸屍戲拍了8小時，儘管有露臀鏡頭，NHK電視台仍無碼放送，還拍了男主角橫濱流星「被水桶」！

▲橫濱流星主演大河劇開播，首集播出4個全裸女屍趴地的衝擊場面，其中3位是當紅AV女優。（圖／翻攝自X）

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隨著大河劇首播，3位AV女優的名字吉高寧寧、藤加奈、與田鈴的名字出現在片頭字幕，關注度一夕飆高，3人不僅全裸演出，在大河劇裡露臀以電視劇尺度來說是大突破。吉高寧寧昨日曬照發文「不只是露屁屁」，原來連頭髮也很認真做造型，藤加奈也曬3人合照表示，「身體也被塗上綠白色，那天的拍攝從早上4點開始，連續8個小時沒有停歇！我真切感受到了NHK的認真與投入」。去年才出道的與田鈴，也分享秘辛「遠遠看的話可能不太明顯，但頭髮用紙包了起來，身上也撒了些泥土」。

▲吉高寧寧扮女屍，曬照透露不只全裸露臀，頭髮也有造型。（圖／翻攝自X）

▲藤加奈透露屍體戲從早上開始拍，連續8小時沒停歇，身體被塗白色。（圖／翻攝自X）



此外，劇中飾演病故遊女「朝顏」的女演員愛希禮夏（愛希れいか），是前寶塚歌劇團月組的首席娘役。她在戲裡是照顧男主角的恩人，死去遭人扒光衣物，同樣也是全裸演出。據吉高寧寧IG直播分享的拍攝秘辛，愛希禮夏在7、8小時拍攝過程中，一直忍受著被壓在身下，令人佩服寶塚培養出來的毅力。

面對部分觀眾批評電視台播出露臀裸屍的畫面，3位女優的所屬經紀公司，也就是成人片商「EIGHTMAN」發文回應：「雖然也出現部分批評聲音『公開放送是否合適？』，但對於NHK製作團隊選用包括三位『EIGHTMAN』女優（現役AV女優）在內的演員，展現出『追求真實感的挑戰』，我們表達最大的敬意。」事實上，也有一部分網友大讚今年大河劇很敢拍，吉高寧寧、藤加奈、與田鈴即使沒露臉，仍攻佔開年各大日本新聞版面。

▲面對部分觀眾批評裸屍戲無碼放送，成人片商發聲對電視台表達最大的敬意。（圖／翻攝自X）

而今年大河劇還拍了真人版「被水桶」！劇中橫濱流星飾演的「蔦屋重三郎」（又稱蔦重），為了幫助遊女，結果遭到吉原老闆們私刑處罰，而私刑叫做「桶伏せ（蓋桶）」，是針對來吉原找女人卻不付錢的客人給予的處罰，將人關在巨大的木桶內，桶子只給開一個小洞，不准人去上廁所。這一幕在台灣網友眼裡，聯想到PTT發文犯板規會「被水桶」禁貼文，網友形容「居然能看到真人版蓋桶」、「原來『被水桶』是從吉原來的」、「被水桶XD」。

▲不只拍全裸女屍，大河劇還上演男主角橫濱流星「被水桶」。（圖／翻攝自X）

▲「蓋桶」是吉原的私刑，專門處罰來找女人沒付錢的客人。（圖／翻攝自X）