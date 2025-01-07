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《魷魚遊戲2》哲秀彩蛋演員真實反映曝　任時完預告「絕對會爆哭」

文／妞新聞

〈Way Back Then〉的經典吹笛聲一下，是不是下意識繃緊神經？爆紅韓國影集《魷魚遊戲2（SQUID GAME2）》在去年12月26日上架後，雖然短短7集的內容評價兩極，依舊橫掃93個國家熱播排行榜冠軍寶座，同時也在兩天內擠入Netflix全球榜單第一名，再度刷新驚人紀錄，第3季伏筆也在第2季最後驚喜曝光，全球各地討論度持續延燒ing。

《魷魚遊戲3》新角色無預警公開

演員真實反映、劇透全記錄

 
 
 
 
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▲《魷魚遊戲3》新角色無預警公開，演員真實反映。（圖／IG@netflixkr，下同）

「我姑媽割雞皮要送給他～（木槿花盛開了～）」第3季居然出現123木頭人遊戲中英熙娃娃的「男版」，而且似乎有更刺激的新遊戲「團體跳繩」，短短幾秒的彩蛋引爆各界猜測，也讓出演的演員驚呆，Netflix就公開李政宰、任時完、曹柔理等人的即時觀看影片，看到「哲秀娃娃」出場時忍不住驚呼連連。

不過已經知曉劇情走向的演員們也不忘狂吊觀眾胃口，李政宰透露第三季角色們將會有更激烈的爭鬥，而任時完劇透：「確定新角色只有哲秀一位嗎？」甚至還自信滿滿預告：『大家絕對會爆哭』，真的讓人太好奇了。

五人六腳這關絕不能NG？

黑面具BOSS自爆「爆笑真實幕後」

▲李政宰、李書煥、曹柔理、姜河那、李炳憲進行幕後訪談時大爆內幕。（圖／Youtube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아，下同）

還記得在新遊戲「五人六腳中」，與主角組隊比賽、負責扛下打陀螺關卡的李炳憲，因為頻頻失敗、瘋狂自打耳光的片段嗎？李政宰、李書煥、曹柔理、姜河那、李炳憲在進行幕後訪談時大爆內幕啦！飾演遊戲幕後黑面具大Boss黃仁昊的李炳憲，在採訪中形容角色有「擁有毀壞所有思想的大藍圖」的人物設定，所以要在短時間中組隊進行遊戲競賽時，實際上很樂在其中的模樣也得費心詮釋。

《魷魚遊戲》第三季演員劇透有新角色「絕對會爆哭」？001號李炳憲曝「五人六腳超爆笑幕後」

在拍攝打陀螺關鍵戲碼時，李炳憲表示因為要打自己巴掌，表示導演希望他不NG、一次OK，最後還是NG了3次左右才拍攝完成，原以為是導演心疼他，李炳憲卻爆料：「不是擔心我會痛，是因為如果瘀青的話怕化妝遮不住」（笑死），在場的李書煥也加碼爆料：「李炳憲會NG是因為打陀螺打太好一直成功」，笑稱：「打太好了真的不行～」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

 《魷魚遊戲2》7款聯名服飾、運動鞋台灣開賣！PUMA「123木頭人鞋」、CROCS還原參賽制服

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