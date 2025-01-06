2陸劇女神收視戰！白鹿《白月梵星》對打楊紫《國色芳華》5看點PK

記者陳芊秀／綜合報導

2025年陸劇又有精彩對決，為了提高市場收視熱度，人氣陸劇從錯開檔期改成正面對決。而白鹿的仙俠劇《白月梵星》與楊紫的事業劇《國色芳華》都定在1月7日首播，兩部戲誰成為元月收視贏家，引發陸網高度關注，《ETtoday星光雲》整理以下5看點PK。

仙俠劇PK女性奮鬥

白鹿的《白月梵星》是改編自晉江文學城作家星零的小說《白爍上神》，是《千古玦塵》的續作之一，再加上《神隱》共稱為神隱三部曲。《千古玦塵》中的月彌神君深愛妖神天啟，最後為其犧牲而灰飛煙滅，角色在《白爍上神》轉世成為將軍之女，踏上尋仙之路，與「天啟」沉睡後的分身、妖族大神相戀。而仙俠劇近年劇情重複性太高，且容易以開放性結局、悲劇結局收尾，《白月梵星》是系列小說中兩位人氣角色的愛情故事，在2025開年能否收視突圍，劇情能否帶來新意，也令外界好奇。

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▲白鹿《白月梵星》是仙俠虐戀劇。（圖／翻攝自微博）

《國色芳華》改編自意千重的同名小說，描述擅長培育牡丹花卉的何惟芳，在「貪官」花鳥使蔣長揚的協助下，走出逆境成為商界女強人。而女主角轉身成為商人前，還是一個人妻，為了擺脫渣夫，使計和離，頗有古裝宅鬥加商戰的故事格局。巧的是去年11月也是穿書仙俠《永夜星河》對決女性成長《珠簾玉幕》，在大陸奇幻仙俠獲得極高網路聲量，在台灣則是女性奮鬥類型劇受歡迎。

▲《國色芳華》著重女性奮鬥。（圖／翻攝自微博）

白鹿PK楊紫

白鹿是于正公司旗下藝人，與任嘉倫合作《周生如故》、《一生一世》累積高人氣，加上搭檔羅雲熙演出《半是蜜糖半是傷》、《長月燼明》，創下高網播量成績。她再接演仙俠劇，扮演「白爍上神」，服裝造型打從側拍照曝光就廣獲好評。

▲白鹿有無數戲劇代表作。（圖／翻攝自微博）

楊紫是童星出身，演技深獲大陸觀眾好評，且演出電視劇向來是原聲沒有配音。她與李現2019年合作現代偶像劇《親愛的，熱愛的》，導演是台灣的瞿友寧，當時播出大爆紅，相隔6年兩人再度合作古裝劇，又多了二搭的期待值。

▲楊紫演技備受肯定。（圖／翻攝自微博）

男主角人設顏值PK

《白月梵星》男主角是29歲的敖瑞鵬，2023年在《少年歌行》中飾演雷無桀一角而打開知名度，隨後搭檔田曦薇《花轎喜事》也播出，但是劇集反應平平，這次飾演妖族大神，與白鹿是否能爆發CP感相當關鍵。該劇男配角常華森是《青春有你3》選秀出身，高顏值在不少戲劇都累積人氣，在《白月梵星》與代露娃有感情對手戲。

▲敖瑞鵬《白月梵星》演妖族大神。（圖／翻攝自微博）

▲常華森《白月梵星》演重昭。（圖／翻攝自微博）



《國色芳華》找來李現與楊紫二搭。李現近年憑《去有風的地方》在台灣也頗具人氣，除了戲劇代表作，在影壇也耕耘多年，新戲演「貪官」，又有長安美男子的封號，也是劇集顏值擔當。而常在時裝劇演霸道總裁的魏哲鳴，在《國色芳華》演渣夫，螢幕形象大反轉。

▲李現《國色芳華》演花鳥使。（圖／翻攝自微博）

▲魏哲鳴《國色芳華》演渣夫。（圖／翻攝自微博）



妝造場景PK

高預算製作的陸劇，在服裝造型最能顯現。《白月梵星》的服裝、化妝、道具（簡稱：服化道）開播前頗受好評，出自服裝造型師易小雅之手，人稱造型界的新晉頂流。仙俠特效也會是劇粉關注焦點。

▲《白月梵星》服裝造型深獲好評。（圖／翻攝自微博）

《國色芳華》設定是唐代，非架空時代，因此服裝、場景都高度還原唐代文化，楊紫的每一件服裝都是還原唐代正規造型，宛如從古畫中走出。場景更不是在常見的橫店影視城，而是在山東德州樂陵影視城打造全新唐代建築，畫面新鮮感值得期待。

▲《國色芳華》高度還原唐代風情。（圖／翻攝自微博）

開播時間PK

《白月梵星》、《國色芳華》雖然同日開播，但是《白月梵星》宣布1月7日12:00播出，《國色芳華》屬於網台劇，串流平台定於晚間8點上線，湖南衛視定檔1月9日播出。兩部大劇開播時間相隔8小時。陸網初步認為，時間差並不會造成大影響，《白月梵星》未必先播先贏，《國色芳華》開播前，網路口碑已經在醞釀，陸網目前預測《國色芳華》會是贏家。不過在此之前，有關女性奮鬥的古裝劇如《珠簾玉幕》、《蜀錦人家》在當地網播成績不夠好，真正結果還是要開播後才知曉。