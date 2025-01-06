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阿基里斯跟腱斷裂…馬戲團成員練到「半月板斷掉」　衝醫院抽積水

記者黃庠棻／台北報導

2025年是FOCA馬戲團成立的第15年，團長林智偉今（6）日在記者會宣告，要把團名加入「家（casa）」的溫馨感，更名為FOCASA馬戲團。

▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA馬戲團創立十五週年。（圖／FOCASA提供）

他更宣布，十五周年大作邀請雲門舞集創辦人林懷民擔任導演，聯手知名繪本作家幾米，從他的畫作、文字發展出台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。

▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

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▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）
林懷民從雲門舞集退休已近5年，如今首肯重出江湖，都是衝著這群堅忍奮鬥的馬戲少年。FOCASA草創時，沒有排練場，團員打游擊排練，常常在公園排到熄燈。林懷民得知他們的窘境，豪氣出借雲門下班後的排練室，一借就一年。

▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

團長林智偉表示「FOCASA為什麼肩上有滿滿使命感？是林懷民老師給了我這份勇氣。」林智偉與創始團員陳冠廷、羅元陽、趙偉辰、郭璟德、林敏雄，回顧起江湖歲月，說當年不覺得苦，因為一心想為特技藝術家爭得舞台，建立尊嚴，大家手抓得緊緊的，一起大步往前，沒時間想更多。

▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA馬戲團創立十五週年。（圖／FOCASA提供）

不僅如此，團長林智偉也透露經歷過疫情重創，表演劇團其實一直都很辛苦，FOCASA走了15年，是因為「成功抓到優勢」，坦言「大家想到特技、雜技，都會想到街頭」，過去的演出場地橫跨台灣民俗村、信義區街頭，一群人覺得離專業舞台越來越遙遠，自己好像是陪襯的綠葉，後來才有了創團的念頭，直呼「從很草根到表演藝術，一步一步走進劇團，從商業轉型到藝文，逐漸找到生存的優勢。」

▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA馬戲團創立十五週年。（圖／FOCASA提供）

隨著《幾米男孩的100次勇敢》開始排練，眾人也聊到因長年表演身體多少有些病痛，趙偉辰就透露高中時阿基里斯跟腱有斷掉過，現在右腳仍有舊疾，近期高強度訓練導致半月板斷掉，前幾天還去抽積水；羅元陽日前也因疊羅漢和拋接動作被壓到脖子，還被林懷民「關切」有沒有休息，他表示「老師都會說天氣冷了，脖子圍巾圍好，因為他知道我們是用身體工作，要好好保護。」

▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

FOCASA和林懷民、幾米聯手的台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，將於3月28日在台南水交社搭篷首演，獻給勇敢長大的小孩，以及不想長大的大人。1月6日中午12點「超早鳥優惠票」iBon系統全面起售。《幾米男孩的100次勇敢》將用行動告訴所有人，台灣除了有厲害的球員，也有翻騰不眨眼的馬戲演員。這些新世代年輕人共有的特色是「勇敢」，這將為亞洲表演藝術留下意義非凡的一頁華麗。

▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA馬戲團與林懷民、畫家幾米合作台灣第一齣馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA團長（左起）林智偉、團員陳冠廷、羅元陽、郭璟德、趙偉辰。（圖／FOCASA提供）

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FOCASA, 幾米男孩的100次勇敢

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