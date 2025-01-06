ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

秦漢、林青霞分合18年內幕曝光！　雙方兒女私下見面「孫國豪揭爸反應」

記者孟育民／台北報導

由丁靜怡主持的JET綜合台娛樂談話性節目《娛樂頭版頭》，本周二迎來特別來賓孫國豪，暢談其父親——影壇巨星秦漢的過往點滴，節目中，孫國豪大方分享了秦漢與林青霞當年的情感軼事，並回憶自己童年時光中，與林青霞互動的溫馨趣事，而秦漢和林青霞的分合18年的苦戀情史，也是許多影迷關注的焦點。

▲▼孫國豪《娛樂頭版頭》爆料秦漢與林青霞情事。（圖／:JET綜合台）

▲孫國豪《娛樂頭版頭》爆料秦漢與林青霞情事。（圖／JET綜合台）

當年秦漢、秦祥林、林青霞，因電影《我是一片雲》劇情中的情感糾葛，傳出「二秦爭一林」的戲外故事，麥若愚坦言一開始認為是電影票房造勢的炒作手段，後來亞太影展在新加坡舉辦，那一年競爭激烈，名單上有林青霞、林鳳嬌、秦漢、胡慧中等大明星出席，最後由林鳳嬌奪得影后，林青霞坐在台下陪榜，隔天晚宴要招待台灣的電影代表團，卻遲遲不見林青霞，敲她房門也無人應，所有人都很緊張，一旁的秦漢感覺事情不妙，等不及飯店人員，就將門撞開，第一個衝了進去，發現林青霞吃了過多安眠藥，叫不醒，就將林青霞抱下床，瘋了一樣的送醫院，之後事情鬧得沸沸揚揚，整個事情意外浮上檯面，林青霞因為輿論壓力很大，也決定暫時不拍戲，到美國進修，林青霞前往美國，碰到了鄧麗君也在那邊短期進修，後來因為在異地療傷，兩人演變為閨蜜。

▲▼孫國豪《娛樂頭版頭》爆料秦漢與林青霞情事。（圖／:JET綜合台）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林青霞、秦漢當年戀情霧裡看花。（圖／翻攝自臉書）

孫國豪指出自己小時候的確有跟鄧麗君阿姨講過電話，會記得這件事是因為鄧麗君聲音太好聽了，孫國豪說：「她不用講她是誰，我就知道了，你看那麼小到現在還有印象，就表示很難忘。」他也提到前一陣子，他帶女兒回家，莫名其妙地被反鎖，然後半夜三更要去找鎖匠來開鎖，結果第二天他跟秦漢講，秦漢立刻就說他很了解要怎麼弄，因為之前林青霞反鎖在飯店裡，結果飯店打不開，他一腳一踹，門上的鏈子就斷開可以進去了，孫國豪表示因為當年秦漢拍戲也有在練空手道，麥若愚也打趣說：「這個故事充分證明了秦漢當年的心急程度！」

孫國豪也提到當年兩人為了躲避媒體，選擇住在同一社區，但林青霞住在A棟，秦漢住在B棟，地下室是打通的，他透露：「當電梯下到B1，每次電梯門一打開，遠遠的就能看到林阿姨在對面。」他認為這樣的安排非常高明：「他們進出都走地下室，沒有人拍到，而最常碰面的地方就是地下室。」

▲▼孫國豪《娛樂頭版頭》爆料秦漢與林青霞情事。（圖／:JET綜合台）

▲孫國豪暢談秦漢、林青霞都在地下室相見。（圖／JET綜合台）

被問及是否與林青霞還有聯繫時，孫國豪透露去年與林青霞的女兒有過一次餐敘，他回憶道：「當時是家庭聚餐，我的小姑姑提到有朋友的女兒要一起來吃飯，那位女生眼睛大大的、皮膚很好，自帶氣場，讓我覺得相當面熟。」後來他上網搜尋對方的照片，才發現原來是林青霞的女兒。

孫國豪推測，林青霞可能希望以老朋友的身份重新關心對方，而秦漢的個性較為低調被動，因此先由女兒試探性地與大家接觸，當孫國豪將此事告訴父親秦漢時，秦漢坦然回應：「反正我們也沒做什麼壞事或見不得人的事，如果有機會巧遇，見面也沒什麼不好。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

王齊麟秀護照「封面怪怪」遭疑雙重國籍！　內行揪真相還他公道

王齊麟秀護照「封面怪怪」遭疑雙重國籍！　內行揪真相還他公道

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林青霞, 秦漢, 孫國豪, 娛樂頭版頭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 依依、納豆「輕婚紗照曝光」！首爾路邊一脫外衣…超配穿搭全被拍
  2. 星二代日星鬆口認：我有無精症！為求子「切睾丸取精」：人生最痛
  3. 亞裔第一人！真田廣之奪金球獎視帝　「做自己、相信自己，永不放棄」
  4. 開發「青少年表演藝術節目」！文化部啟動徵件　讓國中生進劇場
  5. 撞死計程車運將！邱軍滑行100m曾短暫停下…「覺得沒事」又開走
  6. 獨／唱紅《華麗計程車行》主題曲…邱軍撞死小黃司機　發行商回應
  7. 屈中恆爆沒用過保險套！尷尬認「所以才生四個」　不會主動檢查兒女書包
  8. 張兆志被酸「二度離婚又戴綠帽還能當愛情大師」 直球回擊了！
  9. 李炳輝中風妻遭指「把錢看很重」！　許常德曝他不捨心聲
  10. 邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366