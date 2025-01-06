秦漢、林青霞分合18年內幕曝光！　雙方兒女私下見面「孫國豪揭爸反應」

記者孟育民／台北報導

由丁靜怡主持的JET綜合台娛樂談話性節目《娛樂頭版頭》，本周二迎來特別來賓孫國豪，暢談其父親——影壇巨星秦漢的過往點滴，節目中，孫國豪大方分享了秦漢與林青霞當年的情感軼事，並回憶自己童年時光中，與林青霞互動的溫馨趣事，而秦漢和林青霞的分合18年的苦戀情史，也是許多影迷關注的焦點。

▲孫國豪《娛樂頭版頭》爆料秦漢與林青霞情事。（圖／JET綜合台）



當年秦漢、秦祥林、林青霞，因電影《我是一片雲》劇情中的情感糾葛，傳出「二秦爭一林」的戲外故事，麥若愚坦言一開始認為是電影票房造勢的炒作手段，後來亞太影展在新加坡舉辦，那一年競爭激烈，名單上有林青霞、林鳳嬌、秦漢、胡慧中等大明星出席，最後由林鳳嬌奪得影后，林青霞坐在台下陪榜，隔天晚宴要招待台灣的電影代表團，卻遲遲不見林青霞，敲她房門也無人應，所有人都很緊張，一旁的秦漢感覺事情不妙，等不及飯店人員，就將門撞開，第一個衝了進去，發現林青霞吃了過多安眠藥，叫不醒，就將林青霞抱下床，瘋了一樣的送醫院，之後事情鬧得沸沸揚揚，整個事情意外浮上檯面，林青霞因為輿論壓力很大，也決定暫時不拍戲，到美國進修，林青霞前往美國，碰到了鄧麗君也在那邊短期進修，後來因為在異地療傷，兩人演變為閨蜜。

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▲林青霞、秦漢當年戀情霧裡看花。（圖／翻攝自臉書）



孫國豪指出自己小時候的確有跟鄧麗君阿姨講過電話，會記得這件事是因為鄧麗君聲音太好聽了，孫國豪說：「她不用講她是誰，我就知道了，你看那麼小到現在還有印象，就表示很難忘。」他也提到前一陣子，他帶女兒回家，莫名其妙地被反鎖，然後半夜三更要去找鎖匠來開鎖，結果第二天他跟秦漢講，秦漢立刻就說他很了解要怎麼弄，因為之前林青霞反鎖在飯店裡，結果飯店打不開，他一腳一踹，門上的鏈子就斷開可以進去了，孫國豪表示因為當年秦漢拍戲也有在練空手道，麥若愚也打趣說：「這個故事充分證明了秦漢當年的心急程度！」



孫國豪也提到當年兩人為了躲避媒體，選擇住在同一社區，但林青霞住在A棟，秦漢住在B棟，地下室是打通的，他透露：「當電梯下到B1，每次電梯門一打開，遠遠的就能看到林阿姨在對面。」他認為這樣的安排非常高明：「他們進出都走地下室，沒有人拍到，而最常碰面的地方就是地下室。」

▲孫國豪暢談秦漢、林青霞都在地下室相見。（圖／JET綜合台）



被問及是否與林青霞還有聯繫時，孫國豪透露去年與林青霞的女兒有過一次餐敘，他回憶道：「當時是家庭聚餐，我的小姑姑提到有朋友的女兒要一起來吃飯，那位女生眼睛大大的、皮膚很好，自帶氣場，讓我覺得相當面熟。」後來他上網搜尋對方的照片，才發現原來是林青霞的女兒。

孫國豪推測，林青霞可能希望以老朋友的身份重新關心對方，而秦漢的個性較為低調被動，因此先由女兒試探性地與大家接觸，當孫國豪將此事告訴父親秦漢時，秦漢坦然回應：「反正我們也沒做什麼壞事或見不得人的事，如果有機會巧遇，見面也沒什麼不好。」