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五月天演唱會「真的玩《魷魚遊戲》」！　阿信霸氣送2大超猛獎品

記者蔡琛儀／桃園報導

天團五月天今（5日）在樂天桃園棒球場開唱，也是「5525回到那一天新年特別版」最後一天，點歌part時有觀眾穿上夯劇《魷魚遊戲》中的參賽者綠色運動服，更自製遊戲看板，成功吸引阿信注意，阿信邀對方到延伸舞台上玩起「123木頭人」，擔任「英熙娃娃」角色，更發下豪語：「給你五次機會，成功的話可以點歌，加上送大巨蛋演唱會門票，失敗的話，錢退給你，真的會把你拖出去喔！」好在最後這名粉絲玩遊戲成功。

▲▼五月天桃園演唱會day6。（圖／相信音樂提供）

▲五月天今晚在桃園開唱，和粉絲玩《魷魚遊戲》。（圖／相信音樂提供）

今晚五月天接連被點了三次〈虛弱〉，這次玩《魷魚遊戲》勝利的歌迷也不例外，阿信拗不過2.5萬名歌迷聲聲呼喚，終於打破堅持，首度公開演唱了〈虛弱〉，這首歌是當年五月天還未正式出道時所創作，但僅是demo形式，並未發行過，沒想到這次演唱會被不少骨灰級歌迷重新翻出來，連阿信都說：「這是史上最冷最冷的歌曲！」

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阿信坦言：「這首是五月天出道前的demo，不知為何流落民間，我們那時送到滾石唱片，很多歌被挑出來，像是〈愛情萬歲〉、〈瘋狂世界〉、〈擁抱〉，有些就真的被塵封在25年前，雖然是很不成熟的作品，但也是當時的心情和嘗試。」令現場五迷聽得如癡如醉，唱完後阿信笑說：「其實還蠻好聽的，年輕嘛，誰沒有過意志消沉，一兩次的失戀？」

▲▼五月天桃園演唱會day6。（圖／相信音樂提供）

▲五月天桃園演唱會今晚是最終場。（圖／相信音樂提供）

第一次被點到〈虛弱〉時，阿信故意問是不是他幫S.H.E寫的〈SHERO〉，最後還真的唱了這首歌，他也感性說：「其實我對這首歌不熟，我那時寫完歌詞就放著沒管，但還是很開心可以寫這首歌，在我心中從小到大、工作這麼多年，眼中看到最有韌性、最能吃苦，陪我達成目標的都是很棒的女性，一直以來我從小...有些家庭可能會重男輕女，但我真的不覺得，希望所有男生也都給你身邊女性更多更多的肯定和感謝，讓history也變成herstory！」

也有自稱昔日是Energy粉絲，後來翻牆愛上五月天長達17年的歌迷，先點了〈虛弱〉，隨後阿信耍賴不唱，乾脆唱起〈星期五晚上〉，不料唱完後說：「在這邊隆重宣佈，Energy冒犯了，有些事還是讓Energy做比較好。」讓全場笑翻。

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