五月天桃園最終場　阿信突自爆「有大事宣布」：不知道在這公布適不適合

記者蔡琛儀／桃園報導

天團五月天今（5日）在樂天桃園棒球場開唱，也是「5525回到那一天新年特別版」最後一天，原本愛講垃圾話的五人，開場的talking意外的超感性，讓阿信都忍不住說：「五月天不按牌理出牌， 好好的第一段talking講成告別的規模。」

▲阿信突然在演唱會上一本正經說要宣布「事情」。（圖／相信音樂提供）

而在演出中段，阿信突然說：「我不知道在這場合公布適不適合，本來在想是要演唱會前講還是最後，還是去大巨蛋再講，但今天是1月5日，既然是本命日，還是公佈一件事情好了...」正當2.5萬名歌迷好奇又緊張，阿信一本正經到底要宣佈什麼大事時，他又突然扯到石頭：「你那時候在台上摔琴很帥。」石頭馬上拉回主題：「所以你到底要公布什麼？」

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接著阿信才說：「今天是在桃園的最後一場演唱會，在這邊我想要好好謝你們，就這樣。」瑪莎用台語嗆他：「也是蠻無聊的吼！至少講點有趣的吧！」此時怪獸突然在旁小聲說了一句，眾人砲火立刻聚在怪獸身上，阿信說：「我們都快50，這方面排尿問題，醫學很進步，不會因為你彈吉他很帥，知道你排尿不順就不帥。」怪獸連忙否認：「不是我！是我朋友。」阿信立刻抓住怪獸的手，cue全場觀眾一起幫怪獸加油，讓怪獸急到甩開：「放開你的手！」場面超搞笑。

▲五月天桃園演唱會今晚邁入最後一天。（圖／相信音樂提供）

不過在感性的橋段，石頭先是說：「很早很早以前表演，都沒有想過會站上那麼大的舞台唱歌給別人聽，每次演出我都會當成最後唱，傾全力盡情的演出這樣。也說：「五月天現在行程越來越密集，接下來還有新加坡、花蓮、高雄，所以保護好自己，維持自己的健康非常重要，也希望台下朋友也是這樣面對自己的每一天。」

瑪莎則提到當年舉辦第一場大型演唱會「168」時，擔心台北體育場坐不滿，印了超多免費的票，逢朋友就送，甚至還放在自助餐店請老闆幫忙宣傳，「要走到今天真的蠻難的，謝謝這一路上的朋友，不管喜歡五月天、不喜歡五月天，五月天可以說是從小被罵到大，臉皮相對比較厚一點，我們會繼續努力下去。」阿信則說今天是5日，是五月天的「本命日」，又被團員虧說每場都這樣講，阿信回：「不然你要跟他們講說，欸你五號來體驗會差一點嗎？每一場只要有你們在都是最棒的！」