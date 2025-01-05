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YTR陳妮絲搭Uber「開過頭撞機車」　被迫停路邊下秒暖給司機1千

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber陳妮絲平最近在IG上傳一段短片透露，日前搭乘Uber時，司機不小心開過頭，停車還撞到一台停在路邊價值十多萬元的偉士牌機車。雖然不是她的責任，但她當下仍給司機一千元，希望對方心情能好一點，這件事也讓她回憶起自己十多年前的一段往事，那時她在打工發現營業額少一千元，懊惱至哭得崩潰，甚至一度在社群發文寫下「想去死」的衝動言論。

▲▼陳妮絲。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲分享打工往事。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

陳妮絲坦言，那時她曾被網友批評「一千塊就要去死，命太不值錢了吧」，如今回想，自己竟然會為這樣的事情情緒失控。為此，她感嘆表示，十年後的自己已經成長到能在能力範圍內幫助別人，同時也提醒自己與粉絲，遇到問題時應該冷靜思考解決之道，並問問自己這件事情在未來是否還會在意，「所以其實遇到事情應該要先冷靜下來想想，要怎麼解決這個問題，我過了十年還會在意這件事情嗎？那我要怎麼樣才會不在意這件事情，其實你遠遠比你自己想像中的更強大。」

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▲▼陳妮絲。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲透露Uber司機停車撞到路邊機車。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下稱讚留言，認為陳妮絲的善良及行動力值得學習。有網友直言，「妳真的很善良」，並表示願意在能力範圍內幫助他人，是非常可貴的行為。還有網友感慨，「善良是一種選擇」，讚揚陳妮絲展現同理心，並透過分享正念故事，帶給大家正能量。另外，有網友透露自己曾是陳妮絲搭乘的Uber司機，直呼她不僅善良，還相當親切，印象非常深刻，稱她是少見的溫暖乘客。

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陳妮絲, 網紅, YouTuber

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