《未生》4人10年後《魷魚遊戲2》重聚！劇迷笑：看來公司狀況很差

記者劉宛欣／綜合報導

超人氣南韓影集《魷魚遊戲2》自12月底上線以來，延續了首季的熱度，再度於全世界掀起討論，官方各種宣傳也毫不手軟，Netflix官方Instagram 4日發文：「分享《未生》演員近況」，並公開了一組照片，原來是《未生》中的4名演員，全都在《魷魚遊戲2》中相聚了。

▲任時完。（圖／翻攝自Netflix官方Instagram）

官方Instagram發出的組圖中，可以看到演員任時完、姜河那、全錫浩、崔貴化在經典韓劇《未生》中的劇照，以及他們參與《魷魚遊戲2》的場景。4名演技派演員繼《未生》後再度在同一部作品中合作，且都在劇中角色中成功生存，讓人期待他們是否會在於2025年推出的《魷魚遊戲3》中繼續活躍。

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▲姜河那。（圖／翻攝自Netflix官方Instagram）

對於這些照片，網友們幽默留言表示「看來大家發展得都不太順利啊」、「至少還活下來了…明天繼續努力吧」、「公司的情況可能真的很糟，全跑去參加《魷魚遊戲》了」，大玩《未生》哏。

▲全錫浩。（圖／翻攝自Netflix官方Instagram）

任時完於《未生》中飾演主角「張克萊」，憑藉此劇一躍成為受認證的演技派，姜河那則是飾演同期中最早轉為正式職員的「張百基」，全錫浩飾演代理「夏成俊」一角，崔貴化則是代理「朴容九」，4人之中除了全錫浩未參加遊戲，在島外持續努力試圖救援主角李政宰（成奇勳）以外，其餘3人在戲中都是參賽者。

▲崔貴化。（圖／翻攝自Netflix官方Instagram）

《魷魚遊戲2》自播出以來，累計觀看時數達4.876億小時，成為92個國家劇集榜單冠軍，並在FlixPatrol統計中奪得93國榜首，總評分滿分（930分），熱度持續飆升。此外，該劇還入圍第82屆金球獎電視類最佳作品獎，角逐榮譽。